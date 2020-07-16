印尼12歲女嫁45歲大叔做「四奶」　養母：報答恩情

印尼東爪哇省外南夢市（Banyuwangi）一名12歲女孩近日被發現在養母安排下，嫁給一名已有3位妻子的45歲男子，以報答其「照顧」；女孩的親生父母得悉後非常不滿，極力反對婚事並報警求助。

「被出嫁」的女孩自小體弱多病，經常要看醫生，該名中年男子多年來一直替她支付醫藥費，並供書教學；養母為了報答男方的付出，縱然明知他已有3名妻子，仍同意這樁婚事。

女孩的親生父母得知消息後非常不滿，認為愛女年紀太小，且事前未有徵求其同意，於是報警求助，尋求以違反婚姻法及性侵等罪名起訴男方；女孩的叔叔怒斥養母失職，「如果報答恩情就代表要結婚 ，那麼孩子即有了性行為，我們要求警方果斷執法」。

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法定結婚年齡為19歲

女孩家屬發言人加札利（Imam Ghozali）周一（13日）稱，女孩與男子至今已「結婚」約4周，期間二人同住，未知有否發生性行為，「警方有權調查，並進行身體檢查」。警方接報後於周二（14日）晚已拘捕了涉事男子進行問話。

印尼現時的法定結婚年齡為19歲，除了如妻子不育等特殊情況，「一夫多妻」通常不被認可，當中包括伊斯蘭的傳統婚禮「nikah siri」；當局指出，由於用「nikah siri」方式結婚的女性在繼承遺產等問題上經常受到不公待遇，故此不予認定其合法性。