伊朗13歲少女與34歲男友私奔失敗　夢中遭父鐮刀斬首「榮譽處決」

伊朗吉蘭省塔拉斯郡（Talesh County）13歲少女阿什拉菲（Romina Ashrafi）戀上34歲男子哈瓦里（Bahamn Khavari），然而戀情遭阿什拉菲的父親強烈反對，一對戀人決定私奔，但阿什拉菲其後被尋回，她曾向警方表示很害怕回家後會有生命危險，豈料一語成讖，她在睡夢中慘遭冷血父用鐮刀斬首「榮譽處決」。

阿什拉菲與哈瓦里相戀且打算結婚，惟遭父親強烈反對；由於無法得到雙方家族認同，二人決定離家出走；警方接到報案，經過5日追查終找到二人，並將阿什拉菲送回家，當時阿什拉菲已向警方表明，很擔心回家後會有生命危險，惟根據當地法律，警方不得不將她交回給家長。

當地傳媒報道，阿什拉菲的父親趁她熟睡時狠下毒手，然後前往警局自首，當時手上仍拿着一把沾滿鮮血的鐮刀。

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總統促內閣盡早通過加重刑罰法案

當局表示，阿什拉菲的父親現已被拘留，會進一步調查案件；伊朗婦女組織副主席埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）要求對此案進行特別調查。根據當地伊斯蘭律法，由於疑犯是阿什拉菲的監護人，如果他是以「榮譽處決」之名殺害家人，即可免去死刑，只須面對最高監禁10年。

伊朗女性的平均結婚年齡為23歲，法定結婚年齡為13歲；伊朗當局未有公布關於「榮譽處決」的確切死亡數字，一名在德黑蘭的警員曾透露，估計有關案件佔總謀殺案大約兩成。

事件引起當地社會極大關注，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）敦促內閣盡早通過加重「榮譽處決」刑罰的法案，以避免類似悲劇重複發生。