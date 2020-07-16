50噸垃圾湧現孟加拉海邊　160隻海龜上岸「求救」

孟加拉當局周三（15日）表示，拉科克斯巴扎爾市（Cox's Bazar）沿海地區近日逾160隻欖蠵龜（Olive Ridley turtles）被沖上沙灘，當中大部分遭塑膠等廢物緊纏受傷，現已派人前往現場進行救援及清理。

大批欖蠵龜伴隨着大量塑膠瓶、漁網、浮標及其他廢料從上周末起不斷浮上海岸，獲救的海龜大部分被即場放生，有部分則被送回孟加拉灣（Bay of Bengal），令人惋惜的是，約30隻海龜被發現時已死亡，工作人員就地將屍體埋在沙中。

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「牠們已脆弱到不能在海中生存」

當局估計岸上的垃圾總量達50噸，許多海龜是被垃圾困住而受傷或死亡，環境部門副主任胡達（Nazmul Huda）稱：「這是我們首次在海灘看到如此大規模的海龜死亡或被沖上岸，可謂前所未見，我們找到約160隻海龜，有些被放回大海隨即又折返海灘，或者牠們已脆弱到不能在海中生存。」

保育人士薩葉姆（Asaduzzaman Sayem）指出，部分被沖上沙灘的海龜沒有鰭足或頭部，「我們救了一隻40公斤重的海龜，牠被塑膠和漁網緊緊纏住，而且沒有了腿部。」

海龜專家拉赫曼（Shahriar Caesar Rahman）稱，被塑膠纏住的海龜要承受巨大壓力，即使重獲自由也可能無法活下去，「我認為最好的解決方法是為海龜建立救援及康復中心。」