自閉童或抗拒戴口罩令家長苦惱　治療中心盼大眾體諒：勿馬上指責

戴口罩現已經成為很多人的日常習慣，政府亦實施強制在公共交通公具戴口罩的規定，不過有治療自閉症的中心就在社交平台發文，希望大眾對一些特殊群體多一些關懷，例如自閉症的小朋友可能抗拒戴口罩，因此大眾如果在街上看到有小朋友沒有戴口罩，先不要馬上批判，給予他們空間。

「autismilee 香港自閉症專業治療中心」希望大眾如果在街上看到有自閉小朋友沒有戴口罩，先不要馬上批判，給予他們空間。（The National Autistic Society Can you make it to the end影片截圖）

戴口罩現已經成為很多人的日常習慣，政府亦實施強制在公共交通公具戴口罩的規定，不過有治療自閉症的中心就在社交平台發文，希望大眾對一些特殊群體多一些關懷，例如自閉症的小朋友可能抗拒戴口罩，因此大眾如果在街上看到有小朋友沒有戴口罩，先不要馬上批判，給予他們空間。

「autismilee 香港自閉症專業治療中心」指面對自閉童不肯戴口罩，有時候家長也是無能為力的。（港台《星星的孩子》截圖）

帖子獲大批網民認同和轉發，更獲2800多個讚好，不少人都指照顧自閉症小朋友很辛苦，對於這些家長真的要多些包容，少一些攻擊批鬥。不過亦有網民認為這不是包容與否的問題，因為他們不戴口罩可能感染病毒，「當然會包容啦，只是擔心佢哋會被傳染，無辦法之下，出去就唔好去人多的地方，仲要記得social distancing（社交距離）」。

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該中心的行為分析師（BCBA）Jason Wu表示，自閉症的兒童感官例如觸覺、嗅覺等會比較敏感，因此口罩可能對他們是很大的刺激，另外自閉症兒童可能比較固執，對於戴口罩這種突如其來的轉變一時較難接受。他指，中心之中都有3至4個小朋友要特別和他們練習戴口罩，他們會運用一些技巧讓小朋友一步步嘗試接觸以及針對他們個別的困難去克服，經練習後他們中心有些小朋友已可全日戴口罩，但亦有小朋友大概15至20分鐘就要脫下來休息一下。

面對自閉症子女不肯戴口罩，Jason坦言家長有時都無能為力，有時要由他們專門人士向小朋友講解訓練，配合家中練習，單靠家長自己在家中管教很難做到。他「相信無一個家長想仔女出去感染其他人或受到感染」，但因為小孩戴口罩的問題，家長也很受困擾，所以希望大眾在未清楚情況前不要馬上指責，有感而發而出了facebook帖文。

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