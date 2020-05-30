美國網紅收養中國自閉症童拍片籌款　3年後幫不了他送養被轟斂財

YouTube近年成為不少人分享生活的平台，美國一對有逾70萬訂閱的夫妻早年從中國收養一名自閉症男童Huxley，其YouTube頻道巨細無遺紀錄男童在美國的生活，影片爆紅後不但令二人賺得人氣、收視甚至廣告贊助，但去年年底粉絲卻發現男童不再在影片中出現，至近日他們終於宣布基於小朋友的健康和行為問題，必須把男童送走並安置在另一個更適合他的家庭，結果引來網民批評，指責她借領養一事炒作斂財，在名利雙收後卻「拋棄」男童。

美國一對夫妻2017年從中國收養一名自閉症男童，但最近宣布已把男童送走並安置在另一個家庭，解釋稱是基於小朋友的健康和行為問題。（IG@Myka Stauffer）

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2017年10月，斯托弗正式收養該2歲半男童並改名為「Huxley」，記錄夫妻到中國與男童第一次見面的影片更超過550萬觀看人次；此後頻道的訂閱人數在一年間大增，影片亦不時與國際品牌合作。

斯托弗曾在育嬰雜誌和網誌談及照顧Huxley的困難，表示當初從收養機構得知男童患腦瘤，認知能力和發育狀況尚算良好，並且能說一點中文，但實際收養後卻發現情況嚴重，Huxley出生前已曾經胎內中風，並有三級自閉症和感覺處理失調（Sensory Processing Disorder），斯托弗更因此曾為Huxley籌款。

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直至最近，有網民發現斯托弗的影片不見Huxley身影，引起猜疑。夫妻兩人於是在周三（27日）上傳最新影片，承認已安排另一家庭照顧Huxley。斯托弗片中哭訴自己是失敗的母親，無法滿足Huxley的醫療所需，坦言領養過程存有未知數，並非所有資料都是公開透明。斯托弗形容絕大部分困難和掙扎都隱藏在影片背後，顧及Huxley私隱才沒有說出近況，加上醫療人員評估Huxley需要更多幫助，令他們必須作出殘酷決定。

不過，許多網民對斯托弗夫婦的解釋不領情，質疑他們借小朋友斂財，賺夠了便「棄養」，甚至有人發起網上聯署，要求YouTube刪除兩人盈利影片。