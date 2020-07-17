「黃碧雲」搜尋熱度由頭帶到尾　初選落敗不參選　網民評價急轉彎

泛民初選已塵埃落定，除了勝出者的名單之外，落選者的取態同樣受到關注，特別是民主黨九龍西代表、現任主法會議員黃碧雲在初選中僅排名第7，她宣布接受初選結果，不會參選9月的立法會選舉。 黃碧雲參加初選期間，不少網民對她留下負評，《香港01》整合連登討論區的網民意見，分析黃碧雲在選前及宣布不會參選立法會後的網民反應，可見網民對其評價，在黃碧雲承認落敗後出現大幅度變化，留言由「一票不投」變成「尊重」、「感謝」。

黃碧雲承認初選落敗，抱歉辜負支持者的期望，她會尊重初選結果、選民抉擇，不會報名參選9月的立法會選舉。（余俊亮攝）

整合連登網民留言的日期是截至7月16日中午12時，首先根據5月17日的一則帖文，當日民主黨召開特別會員大會，通過7人籌備立法會參選名單，當中包括九龍西的黃碧雲。帖文本身已經以負評為主（63正評，236負評），黃碧雲亦成為眾矢之的，在18頁共447個留言之中，反映對黃碧雲有負面意見的字詞包括「反省」（14次）、「一票不投」（14次）、「含」「含淚」（共12次）、「退選」（共9次）。

民主黨黃碧雲於初選中曾經宣布告急。（資料圖片／張浩維攝）

泛民初選完結之後，黃碧雲在九龍西排名第7，她隨即宣布不會參選9月立法會選舉。連登討論區於7月14日即有帖文熱烈討論，對黃碧雲不參選有海量正評（4684正評，17負評），支持她決定的字眼包括如「RESPECT」、「Respect」、「respect」、「尊重」「值得尊重」（共379次）、多謝（24次）、支持（14次）。

「黃碧雲」搜尋熱度跑贏同區參選人

「黃碧雲」的名字，過去7天（7月9日至16日）在Google Trend上的搜尋熱度分別出現2次高峰，當中分別為7月13日零時（泛民初選完結）及7月14日下午5時（黃碧雲開記者會宣布不參選9月立法會）。對比九龍西區其他參選人，「黃碧雲」在過去一周的搜尋熱度亦都幾乎「由頭帶到尾」，可見她一直是焦點所在，不但長時間拋離多名候選人，包括初選排名第1的岑子杰。只有後來憑紙張選票反超前成為第4名的何啟明及被超前後變成第5名的馮達浚，2人的名字能夠在15日部分時間領先黃碧雲。

黃碧雲出戰於黨內遇到不少反對聲音。(資料圖片／李澤彤攝)

↓↓↓ 黃碧雲過去7日（7月9日至16日）在Google Trend中有很高的搜尋熱度 ↓↓↓

黃碧雲在過去一周，在Google Trend上一直有很高的搜尋熱度。（Google Trend網站截圖）

↓↓↓ 黃碧雲的搜尋熱度大幅拋離比其他候選人 ↓↓↓

黃碧雲的搜尋熱度大幅拋離比其他候選人，除了馮達浚及何啟明2人之外，其他選候人的搜尋熱度一直低企。（資料圖片／香港01製圖）

總結而言，黃碧雲在泛民初選進行期間及完成之後，皆廣泛受到網民關注，搜尋熱度一直高企，大幅度拋離其他同區候選人。同時，網民在黃碧雲宣布不參選前後，意見有兩極化轉變，由原本的對黃碧雲態度負面，以至有不少人認為她應該退選，變成後來的正面評價及贏得尊重。