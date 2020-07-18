港媽嘆老爺奶奶衛生差　囝囝細菌感染發燒　兩老：食下細菌先健康

長輩照顧小朋友的方法與現今父母不盡相同，有時更會影響婆媳關係。有港媽日前在網上大吐苦水，指老爺和奶奶的衛生常識欠佳，在新冠肺炎疫情爆發時期，回家不洗手並在家中穿街外鞋，看到小朋友將地上的玩具放入口，也不會阻止；甚至醫生表明小朋友因細菌感染而腹瀉發燒，兩老亦反指醫生說謊，直言「食下細菌先會健康」，讓港媽非常無奈。

有港媽網上投稿指老爺和奶奶的衛生習慣差，甚至導致兒子細菌感染發燒。（《BB來了》劇照）

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有港媽最近向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，不滿老爺和奶奶的衛生常識欠佳，每次外出回家、倒垃圾和執拾完狗糞便，都不會洗手，即使她已購買消毒梘液，兩老仍不會主動使用。港媽指出，兒子正處於學爬和愛把物品放入口的階段，惟老爺和奶奶經常穿着街外鞋「周屋踩」，也不會阻止小朋友把地上的東西放入口。

港媽與老爺、奶奶崩潰對答：

直至最近，兒子因肚痾及發燒去看醫生，經診治後才得知兒子「摸到污漕嘢」並「擺咗入口」，導致細菌感染；當港媽將情況告知兩老後，奶奶卻堅稱小朋友「出牙仔」才會肚痾及發燒，更指「食下細菌先會健康，唔怕嘅」，老爺則認為醫生為做生意而講大話。

長輩育兒觀難以改變，港媽及後亦再次目擊老爺和奶奶湊孫時，「唔知點解地下有枝捧，佢哋又畀仔仔放入口」，讓她不知如何是好。不少網民同情樓主的處境，建議樓主不要再與兩老同住一屋，「如果同父母輩教仔理念有好大差異，真係唔好住埋一齊，家變通常係咁樣開始」、「唔好忍啦，個仔係你用條命換返嚟」。