理的口罩又有得買　網店7.17晚上開售　$150/50個規格達Level 3

新冠肺炎疫情有擴散跡象，不少市民都搜購高防口罩，希望能加強保護。長者用品專門店「善意」今日（17日）晚上8時起，將於網店發售理的Level 3成人口罩，每人限購一盒，售價為150元50個。

理的公司宣布將口罩生產線逐步移到香港，試產50片非獨立包裝口罩。（理的官網圖片）

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善意長者用品專門店在fb公布消息，指今日晚上8時會在網店發售理的成人口罩，規格達ASTM Level 3、BFE及PFE逾99%。由於疫情嚴重，為保障顧客及員工健康，不設自取服務，可選擇順豐速遞，但該專頁亦表示凡收件、派送的住宅地址為彩虹、彩雲、鑽石山、黃大仙、樂富、新蒲崗、慈雲山區域，上門收派服務將暫時停止，直至另行通告。

↓↓↓ 實物圖及登記流程 ↓↓↓

理的口罩售賣詳情：

時間：17/7（五）晚上8時

地點：善意網店

口罩款式：成人外科手術口罩 (17.5x9cm | 50片散裝 | 綠色)

口罩規格：ASTM-F2100-11 Level 3 、EN14683 Type IIR

- B.F.E. , P.F.E. ≥99%

售價: $150

送貨方式 : 只限順豐速遞

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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