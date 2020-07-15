戴口罩熱啲定火化爐熱啲？　 遺體修復師教金句mean爆拒戴罩人士

「戴口罩焗啲？定瞓喺棺材焗啲？」本港新冠肺炎疫情反覆，政府公布一系列抗疫措施，當中包括乘搭所有交通工具都需要配戴口罩。不過規矩還規則，保持公共衞生都要人人負責任才能做到，生死教育工作者、遺體修復師伍桂麟在fb專頁，分享10個如何一句擊敗不戴口罩人士的例子，以幽默風趣的手法勸喻大眾認真對待，「係要mean（嚴厲）啲大家先會望多兩句！」。

由7月15日起乘搭公共交通工具需要戴口罩。（資料圖片）

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即使疫情愈趨嚴重，仍有人不願戴口罩護人護己。伍桂麟在fb專頁「生死教育 X 伍桂麟」分享10個「唔戴口罩嘅生死後果」，如有人因太熱而不願戴口罩時，就可以跟他「戴口罩熱啲？定係火化爐熱啲？」；如面對煙民不戴罩，就可以回應「支煙仔好食啲？定係留返喪禮食香好啲？」等等，句句啜核引起網民共鳴，不足一天共4300次轉發。

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伍桂麟接受《香港01》訪問表示，市民面對疫症都很大恐懼，公共衞生常識亦人人皆知，但由於之前疫情放緩，政府、市民都開始鬆懈，「少咗人戴口罩，搭車有一成人唔戴都會好驚啦」。他指「認真講點做點做，（受眾）係冇咩反應，係要mean啲大家先會望多兩句」，笑言自己不是想咒人死，只是想風趣幽默些來說說「中招」的後果，「有朋友話呢啲說話我身份講就有說服力」。

伍亦指，相信大家不是不知道，只是疏忽了，又認為帖文多人討論是好事，希望能提高大眾意識。

伍桂麟在fb專頁分享10個「唔戴口罩嘅生死後果」，引起網民共鳴。（資料圖片）

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