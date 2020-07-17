啦啦隊女神被批公主病　閏密突變奴婢　網民突破盲腸：女女性暗示

台灣啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱外型甜美，還擁有火辣的好身材，在網路上擁有不小人氣的她，近來卻在節目上被隊友菲菲（李恩菲）爆料，除了生活衛生習慣糟、不愛洗碗，還曾要求對方幫自己洗澡，節目播出後，有網民笑言：「是女女性暗示嗎？」

巫苡萱：「我手搓不到背…」呼叫菲菲幫洗澡！網民發現最強性暗示（按圖放大了解▼▼▼）

+ 28 + 27 + 26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在節目《國光幫幫忙之大哥是對的》中，身為啦啦隊長的巫苡萱被隊員菲菲爆料多項黑料，包括太過迷信，無論什麼事情都要求神拜佛，還有正義感太強，經常愛管閒事，例如看見有人插隊，她就會直接上前開槓「欸！你插隊欸！」就連看電影被一旁陌生人爆雷，她也會直接站起來和對方大吵。

按圖欣賞巫苡萱的美照：

+ 11 + 10 + 9

不僅如此，巫苡萱還被爆料生活衛生習慣糟、不愛洗碗。菲菲舉例，有次去巫苡萱家吃飯，相隔2個禮拜之後再去，鍋子和碗依舊擺在桌上沒洗，「真的很臭！蚊子都這樣飛來飛去！」一番話令現場眾人驚呆，就連主持人庹宗康都開玩笑問「妳有吃蛆的習慣是不是？」巫苡萱則笑說自己在家中垃圾袋還真的有看過蛆在爬。

相關圖輯：分手全因一個篋？巫苡萱求復合：你現在賺比較多了嗎？網民批拜金女（點圖放大▼▼▼）

+ 12 + 11 + 10

菲菲接著提到，「我剛進來（啦啦隊）的時候，苡萱剛當上隊長，有一次我跟她出去玩，她就說『欸！菲菲你過來一下。』」被叫去廁所的她，原先心想是不是對方月經來需要幫忙，結果卻超傻眼，「她叫我進去幫她搓澡、搓背！」不僅如此，她還被要求幫忙搓腳，一番話令現場眾人驚呼「濫用職權」、「職場霸凌」、「她把妳當奴婢欸！」

相關圖輯：網紅米砂「為了男人幸福」學Twerk 瘋狂扭籮卻因一隻字辣㷫網民（點圖放大▼▼▼）

+ 24 + 23 + 22

對此，巫苡萱則解釋，「因為我們那時候剛好跳完啦啦隊，我的手真的舉不起來，我手搓不到背，然後我想說學妹跟我一起住，那不然就麻煩她一下。」菲菲接著笑說，「對，然後我就覺得我很像在洗一個植物人，因為她完全不動就站在那邊。」一番話令巫苡萱氣喊，「妳那時候還跟我講說『哇苡萱妳的背皮膚好好喔』，妳現在跟我講洗植物人？！」

相關圖輯：處女座性慾強？G Cup熊熊認好色：每天一次也OK！自揭兩大敏感帶（點圖放大▼▼▼）

+ 29 + 28 + 27

姊妹倆一來一往互嗆，不僅讓庹宗康形容「啦啦隊圈好黑暗」，同時也令現場來賓驚呼「她們已經走心了啦！」主持群也趕緊拿出乾冰對兩人噴，示意要雙方冷靜一點別走心。不過，巫苡萱和菲菲儘管互相爆料猛嗆，但臉上始終掛著笑容，絲毫沒有動怒跡象，雙方能夠如此大尺度互嗆，也顯見交情相當要好。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】