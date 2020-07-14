最索台灣玄學網紅劉芒　拍片教睇掌拜月老　一條片捧紅台北城隍廟

想要擺脫的單身的人，有可能會積極參加聯誼或下載交友軟體，也有人會祈求代表幸福的月下老人牽紅線、求姻緣。近日在台北霞海城隍廟，增加許多對著月老誠懇地唸唸有詞的善男信女，而這都是多虧這位台灣新冒起的搞怪美女YouTuber— 劉芒。

#劉芒是誰？

劉芒這個名字這陣子在網絡上突然冒起，不但 YouTube 頻道只用了 50 天就完成 10 萬訂閱的目標 (超厲害！)，在網絡搜尋器上搜尋「劉芒」，後面還連帶著「劉芒 是誰」這個相關字，可見她的新星程度。劉芒這位台灣 YouTuber 界的冒起新星，曾經任職過時尚編輯及造型師，現在則變成網紅，分享日常愛情及心靈上的分析和建議；而劉芒的男朋友是個香港男生，兩人更是從交友軟體上認識的，因此劉芒也會分享遠距離戀愛的過來人心得。

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#每支影片都有笑點

皮膚白皙且有著深邃雙眼皮的劉芒，笑容甜美，光是外表就能吸引路人的眼光，但她可不只靠亮麗的外貌，所拍攝的影片除了有「交友軟體個人頁面教學攻略」、「遠距離戀愛必學指南」這類主題之外，特別的是她也分享對耳相、手相、富貴痣的觀點。與一般網美型的 YouTuber 不同，劉芒口條清晰，說話的節奏快狠準，咬字清楚且帶有十足的幽默感，讓人在短時間之內就能抓到影片重點，還能對著螢幕捧腹大笑。

#教你列出最完美的真愛清單

這就不可不提到她的「成功率 100％ 最強拜月老之術！」劉芒表示自己在某次低潮時，有朋友建議她去霞海城隍廟拜月老，而且必須鉅細靡遺的列出喜歡對象的條件。於是劉芒列出多項對她來說最重要的條件，並在兩個月之後成功遇到她的真命天子！秉持著想把愛傳下去的想法，她為觀眾整理歸納出 10 大條件，希望能助想脫單的人一臂之力，不過也強調個人經驗未必適用所有人。

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#運用吸引力法則

其中劉芒還有提到，對月老列出的所有條件，也需檢視自己是否能做到呢？那些條件能夠讓你更加清楚追求的目標是什麼，同時也能讓自己了解自己與目標之間，還有多大的距離需要努力。為了與真愛相遇，絕不能單單只靠月老的保佑，我們也需要讓自己進步，才有機會吸引到與你靈魂契合的伴侶。

#深藏不露的穿搭達人

據傳劉芒曾擔任過時尚媒體的編輯及造型師，擁有絕佳的穿搭品味，她也在 Instagram 提及，穿搭最有趣的地方便是透過不同衣料或剪裁，把平常自己身上不顯見的美給襯托出來，「生活還是過得有儀式感一點才有趣，對吧？」劉芒散發出不畏懼他人眼光的活潑氣質，獨到看法跟表現方式讓許多網友直接被圈粉，在今年快速竄紅，儼然成為下一個最有潛力的網路女神。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】