網紅米砂「為了男人幸福」學Twerk　瘋狂扭籮卻因一隻字辣㷫網民

台灣YouTuber米砂（Misa）自稱「老濕姬」（老司機），常拍攝性感、大尺度的影片，近日向舞蹈老師學習Twerk，以「騷女必學」的標題上傳，跟大家分享學習心得。不過，有網友認為「騷」這個詞有貶低之義，且影片中米砂說學Twerk是為了「讓男生幸福」，批評這支影片的方向有誤導之嫌。

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米砂9日在Instagram發文，透露影片上傳之後，被部分網友批評、建議標題應該用「辣」、「性感」，而非「騷」這樣的形容詞。但她澄清，使用「騷」並沒有負面的意思：「我一直以來都覺得，騷跟辣或性感是一樣的形容詞，並不是貶低的字詞。尤其是生長在台灣，常常聽到像辣台妹那些歌，都會說『騷』，加上網路上也滿多人用騷來取代性感或辣。」

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米砂認為，這是「對中文字的解讀不同」，當天在學習Twerk舞蹈時，也只是單純地覺得這種舞風可以讓女生產生自信、盡情享受性感的感覺，「老師也有說這舞風就是跳起來要騷、要撩人，才會好看。」她認為用騷來形容並無不妥，但因為引起爭議，跟舞者討論過後還是作出了修改。

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不過，雖然修改了標題，米砂仍遭到批評，9日晚間又更新限時動態，無奈透露被跳Twerk的學生出征，也看到專業老師批評她的表現，「我還是別去學Twerk好了，被嚇到了。」她自我檢討：「或許我不該覺得Twerk很誘惑男生才去學……這個舞風雖然穿很騷、也有很多誘惑的動作和表情，但它並不是拿來床上用的。」她也承認自己跳得不好，影片就只是分享體驗過程。

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