想嫁個有錢人？台網紅分析四個富豪禁忌　有樣有身材都會豪門夢碎

近期台灣演藝圈頻頻傳出藝人婚變離婚新聞，如張清芳、何如芸、梁文音，最近轉戰YouTube界當網紅的命理師沈嶸也評論：「可見維繫婚姻太不容易了，想要得到愛與幸福，人跟人之間的關係一定要用心經營，若有欺騙與背叛容易產生問題家庭及問題小孩。」

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沈嶸在YouTube影片中特別揭秘豪門婚姻地雷，告誡女人進入婚姻千萬要小心以下4點。第一「不可以太強勢」，這是豪門的大忌，嫁入豪門就要忍耐；第二「不受控制會破財敗家，個性不合常常跟老公吵架」，例如高調在公眾媒體上說夫家不好就是個忌諱；第三「無法溝通、心靈不契合、沒有交集、沒話可說」；第四「人要夠美，維持住好身材及好形象」，讓豪門老公能夠持續對妳產生愛情，不會厭倦疲乏。

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沈嶸也認為家庭的和諧很重要，破碎的婚姻容易導致青少年出現不良行為，這個月她捐款到「逆風劇團」做公益，目的就是希望能幫助中輟生以及走上迷途的青少年，透過「逆風劇團」以戲劇的方式，重新找尋到人生的方向與自我的價值。沈嶸說有好的榜樣很重要，「我受林志玲做善事的影響很大，林志玲就是影響我發願持續做善事的啟蒙者」，希望可以持續捐款到社會各角落，幫助更多人成功。

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