「銀髮離婚」成風　老年人勇敢擺脫婚姻枷鎖：只剩一口氣也要離

「退休之後就離婚」風靡報端。根據2010年第六次全國人口普查的數據，老年人的離婚率跟30年前相比，已經翻了一番，中國人迎來老年離婚潮。這股潮流在世界各地早已風靡，西方人稱「銀髮離婚」，日本人稱「熟年離婚」，這些人大多數結婚30年以上，已經邁過傳統上的「銀婚」之坎，為什麼還要選擇離婚？ 我們發起了一次「老年離婚」的故事徵集，發現有8成離婚是妻子提議，有6成的人「一直想離婚，一直在醞釀」。我們挑選了4個故事和大家分享。

根據2010年第六次人口普查的數據，老年人的離婚率跟30年前相比，已經翻了一番（一条授權使用）

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文： 陳星（一条）

4個老年離婚的故事

活到這個歲數，開心隨性就行了 | 劉女士，62歲，北京，婚齡40年​

我上個月剛剛離婚，是我提的。丈夫聽到這個消息時非常驚訝。我們是自由戀愛，1980年結婚，到離婚的時候，我們已經一起走過40年了。前夫是大學講師，從東北到北京來，我那時候很欣賞他的才華，能說會道，也會逗我開心。我們戀愛的時候很甜蜜，在一起做了很多事情。我們就像普通人嚮往的幸福生活一樣，結婚生子，攢下幾套房，養了一個兒子。

可是人是會變的，青年、中年、老年，變得不同一個樣了。最後變得沒什麼話說了。他可能當老師當的時間長了，年紀大了以後，就開始吹毛求疵。比如說我們一起出去，走著走著，竟能走丟。我以為他會在目的地等我，但是到了之後他不在，我在那裡等了好長時間沒等到他，打電話也不接。我跟他提意見，結果他根本聽不進去，說我事兒太多，還說：「你待著也是待著，在哪待不是待？每個男人都是一樣。」

我對他一直是客客氣氣，吃飯、旅遊、大小事我都會問過他意見。他卻動不動就嫌我變胖了，變醜了，還諷刺我是肥膩的女人，我也不知道他哪裡來的自信？我的自尊好像被強姦了一樣，永遠活在他的霸道裡。我後來在電視上學到一個新詞，直男癌，說的就是他。

我的自尊好像被強姦了一樣，永遠活在他的霸道裡。我後來在電視上學到一個新詞，直男癌，說的就是他。（一条授權使用）

上個月我們離了，是我提的。兒子大了，也有自己的家庭，也不是很管我們的事。我提得很決斷，離婚協議上，我們名下共同的存款和房產都歸他。我很早就開始存錢，自己名下有一套房，還有退休金，養老是不愁的。他看到我真的要離婚，也很驚訝，畢竟他比我大整整10歲，可能他想著我就是要照顧他的。離婚成功當天，我一把火燒掉了我們所有的照片。我自己也覺得驚奇，竟然一點也沒有可惜和後悔。

說起來，「離婚」好像是我們這一輩人不會想像的字眼。但我覺得自己離婚了也不丟人，我的閨蜜、周圍的人都知道。現在我看新聞，無論是中國，日本、韓國、英國、美國，像我們這種到60歲離婚的，早已經不是什麼新鮮事。我們也沒有必要為了另外一個人，去阻擋下一個40年的幸福生活。我覺得活到這個歲數，開心隨性就行了。

離婚成功當天，我一把火燒掉了我們所有的照片。我自己也覺得驚奇，竟然一點也沒有可惜和後悔。（一条授權使用）

82歲，我還是想追求愛情 | 王先生，82歲，廣州，婚齡30年​

我今年82歲，已經退休22年了，我距離第一次離婚也22年了。那天是她忽然拿出離婚協議書，都是簽好字的，列了關於財產和房產的清單。我說都可以，全部歸她，我什麼都不要，等於說淨身出戶。從提出離婚到正式離婚，大概用了一個星期不到。我把自己所有的行李都清出了原來的家，在另外一個小區租了一個小單間。那一年我60歲了，卻覺得自己像一個剛來大城市的年輕人一樣，身無長物，卻擁有無限的希望和前所未有的輕鬆感。

我和她的婚姻持續了30年。結婚時我30歲，她26歲。她長得很好看，是我追的她。婚後的生活一開始還是挺和諧的，但是她的性格越來越怪。我才意識到我們壓根合不來。我做的很多事，都達不到她的要求。我在別人眼裡還是比較乾淨的人，但是她還是嫌我臟，出了門的外衣放在床上，她就會甩手摔在地上，吼我。書房的地板弄了一些水，也嘟囔我。沖廁所沒有衝乾淨，也嘟囔我。每天早上起來就吵架。就是這些雞毛蒜皮的小事情。我們週日一起出門，往往最後就各自回家。她還跟我當街吵架，音量大得嚇人，我覺得非常丟人。

我們婚姻的後半段，基本上是名存實亡了。飯是分開煮的。吃飯也沒有多餘的話說，分床睡，就像是兩個陌生人生活在一起似的。家裡的氣氛非常沉悶。

婚後的生活一開始還是挺和諧的，但是她的性格越來越怪。我才意識到我們壓根合不來。（一条授權使用）

她提出離婚，其實我也不意外。我覺得我們離婚的根本原因是她不愛我。決議離婚後我才發現她原來一直在記一本小黑賬，上面全都是哪年哪月哪日我做了什麼事情，在她眼裡是什麼罪狀。從我們結婚那年就開始記，記了幾十年。我一頁一頁翻，心一片一片碎掉，最後就是心如死灰。如果我現在可以重新選擇一次的話，我當年可能壓根就不會和這個人結婚吧。

為了女兒，我們又把這段婚姻堅持了幾年。畢竟離了婚，參加女兒婚禮的時候就很尷尬了。那一年的三個月裡，我做了三件事：6月我女兒結婚，7月我和前妻離婚，8月我退休。女兒結婚之後，有一天跟我聊天。她說，爸爸，我結了婚，才真正理解了你為什麼要離婚。並不是她婚姻不幸福，她很幸福，她是想起我和前妻以前的生活。其實老年人離婚不困難的。去民政局走個程序，辦理房產、財產分割，都不困難的。反而對於老年人來說，再婚更困難，再婚更是兩個家庭的問題。

如果我現在可以重新選擇一次的話，我當年可能壓根就不會和這個人結婚吧。（一条授權使用）

跟前妻離婚十年後，我又結過一次婚。這次婚姻持續了4年。她比我小18歲，我們一開始相處得不錯，後來我發現她網上交友，提出來之後，她就對我冷暴力，長期不理我。我覺得強擰的瓜不甜，我就成全她唄，拖著大家也不是辦法。我個人比較開朗自信，看得比較開。離婚對於我來說，沒有什麼寂寞、孤獨的感覺。找不到合適的伴侶，我自己也可以一個人生活。

兩段婚姻之間的10年，我都是自己度過的，在那10年裡我從一個零基礎的舞蹈學員變成了一個拉丁舞、國標舞的老師。今年我已經82歲，因為早年喜歡體育鍛煉，我看起來還是很年輕的。我聊天都喜歡和40、50歲的人聊。我現在找一個伴，除了想找個人互相照顧，還是想追求愛情的。

跟前妻離婚十年後，我又結過一次婚。這次婚姻持續了4年。（一条授權使用）

人一生能有幾個30年？我不想再將就下去 | 陳先生，65歲，北京，婚齡31年​

我退休那年沒有真的退下來，而是被學校返聘，繼續做教授。最近才退休，徹底脫離了學術研究的生活。大把的時間在家裡度過，我開始仔細考慮自己的生活現狀，以及和我妻子的婚姻現狀。我的妻子是我的大學同學，我們相識、相愛都是在大學的青蔥時期。最開始是彼此欣賞，有什麼都會說到一塊去，當初也是她支持我去繼續做學術的。

本科一畢業我們就結婚了。我一直讀到博士，之後留校任教。她去公司上班，做職員。我的學術研究做得挺不錯的，講師、副教授、教授，一路升上去。她後來就遇到了職業瓶頸，35歲之後，一直升不上去，一開始她也心急，後來感覺她慢慢就淡了，把更多的精力放在了家庭和孩子的方面。我們生孩子比較晚，可能也是這個原因，她對孩子的事都特別上心，有的時候甚至到一種強迫症的程度。找機會我就勸她，孩子長大了就會自己獨立，過自己的生活，不可能把時間都花在我們身上，以後的日子還得我們倆過。每次說，她總是隨口答應，感覺沒往心裡去。

我的妻子是我的大學同學，我們相識、相愛都是在大學的青蔥時期。最開始是彼此欣賞，有什麼都會說到一塊去，當初也是她支持我去繼續做學術的。（一条授權使用）

孩子讀完大學，出國去留學了，家裡一下子空蕩蕩的。可能也是從那個時候開始，她的生活開始失去了某種平衡，找不到事情做，也找不到寄託。我天天忙著上班，也沒辦法抽出大量的時間陪她。我建議她多去參加各種活動，多交朋友，她似乎也沒什麼興趣，寧願天天在家裡嘮叨我。有一年，我接到邀請，去美國當交流學者，時間長達一年，可以攜帶家屬。我想著是個好機會，可以帶她一起去看看世界，體驗一下國外的生活，可她就是不願意去。我至今都想不明白，為什麼那麼好的機會她沒有把握住。

這麼多年下來，她的精力主要都花在做家務、帶小孩這些事情上。我和她不同，因為一直在教課，一直在做研究，要不斷更新各種資訊，和前沿接軌，所以我一直沒有停止思考和探索。我感覺我們兩個人就好像背道而馳一樣，一個人在不斷進步，另一個人則始終原地踏步。這個差距越來越大，兩個人之間的距離也越來越遠。我有時想嘗試著跟她聊點新鮮話題，她的注意力卻只在家長里短、雞毛蒜皮。

我建議她多去參加各種活動，多交朋友，她似乎也沒什麼興趣，寧願天天在家裡嘮叨我。（一条授權使用）

我退休以後才發現，其實她是有固定生活方式的，每天幾點看綜藝，幾點看相親節目，幾點出門打牌，幾點跟孩子通電話。我反而像是一個她的生活的侵入者，格格不入。我努力想調整適應，嘗試和她溝通，說我的想法，可她似乎就是聽不懂。我提離婚的時候，她非​​常地憤怒、震驚。她大吵一架，歇斯底里地計算誰為這個家付出得多，說我這些那些。

我聽到的時候，已經沒有任何波瀾，我不想再忍受。一個人的一生能有多少個30年呢？我覺得不停地在家長里短裡消磨生活，還不如繼續想辦法尋找和實現自己理想中的家庭生活。未來還很長，我不想再將就下去。

我努力想調整適應，嘗試和她溝通，說我的想法，可她似乎就是聽不懂。（一条授權使用）

離婚是我的一次人生覺醒 | 妞妞，67歲，哈爾濱，婚齡40年

我的前夫，他吃喝嫖賭種種劣習全佔了。因為種種原因，我忍了他大半生，不能再忍下去了，兩年前終於和他正式離婚了。他其實是我小學同學。但是二年級分班以後就沒有再見過面，相親的時候見到他才想起來他是誰。那個時候我們已經25歲了，他個子已經長到很高，有1米86。

談戀愛的時候沒發現他有什麼問題，領結婚證以後，這個人慢慢就開始原形畢露了。家暴、出軌，都在結婚後第一年內發生了。我當時懷著孕，回了娘家，把這些事情告訴我媽，想跟他離婚。可是我媽就罵我，說對像是我自己找的，她不想管我。我媽不支持我，我就只好自己硬撐著。等到孩子生下來，基本上就是我自己養大的。他看到我拿他也沒什麼辦法，就更加變本加厲，賭錢、夜不歸宿、不好好上班，單位領導看他不順眼，甚至還勸退他。

談戀愛的時候沒發現他有什麼問題，領結婚證以後，這個人慢慢就開始原形畢露了。（一条授權使用）

他在外面不如意，回家就對著孩子發脾氣。我兒子慢慢長大以後，也懂事了，他才收斂點，不然我兒子可能就要擱一鐵棒削他。離婚變成了一個我一直糾結的事情。我生活的那個地方，人們的觀念都挺傳統的，我又從小要強，我不願意外邊知道我家漏線頭了，生活過得不像樣，我就拆東牆補西牆。

39歲那年，我生病了，在床上躺了兩年9個月才重新起來。他也沒有照顧我，都是我的兒女在照顧我。病好了之後，我就想通了。我要正式和他離婚。我們那一年簽了離婚協議書，但是還沒有正式去民政局辦手續。從此之後，我就開始拼命賺錢，攢離婚後的養老錢。開了好幾年學生食堂，一個女的，拳打腳踢地干了三年半，每天120人吃飯，最多的時候170個人，我就是這樣幹過來的。

65歲，我終於跟他正式離了婚。這個離婚整整僵持了27年。我辛苦了那麼多年，把孩子拉扯大，現在自己也存到了錢，終於不用再顧忌別人的看法，可以理直氣壯地離婚了。拿著離婚證從民政局走出來的時候，我非常開心，這個人再也不會出現在我的生命中了。也沒有人能用離婚這件事來指責我，說是我的問題。我現在說起我的離婚史就像說別人的事一樣，對我來講沒有一點傷害，要不然我也不能說了。我現在一個人，過得特別瀟灑自在。我興趣愛好其實很多，愛寫書法，愛唱歌，愛跳舞，愛畫畫，想幹什麼就乾什麼。兒女對我也很孝順，對我的經歷也很理解，常常來看我。如果說我窩窩囊囊地活了大半輩子，那麼人生最後幾十年，我要拿得起放得下，活得漂亮精彩。

65歲，我終於跟他正式離了婚。這個離婚整整僵持了27年。（一条授權使用）

中國老年人離婚調查

2003年以來，中國人的離婚率連續15年上漲，老年人的離婚率也在上升。按照中國第六次人口普查的數據，2010年時，與上個世紀八十年代相比，中國60歲以上老人的離婚比例增長了將近一倍。1994年，上海市靜安區人民法院設立了全國唯一的一個老年審判庭，到2010年時，該庭發現「黃昏散」的現象越來越多，他們受理的老年人離婚案件比上一年猛增68%。北京海淀法院民事審判二庭花了兩年多時間，調查了600多起離婚案件，發現大齡、高齡的離婚當事人在迅速增加。1980年，因「性格不合」而要求離婚的中老年人為0%，23年後，這一比例已經增至37%。

退休後10年內，是老年離婚的高發期。老年離婚的案件中，65歲以下的當事人約佔七成。而且老年離婚案的一個顯著特點是，老年人離婚決心非常堅定，很少有迴旋餘地，調解難度相當大。

不少老年人的態度是 :

哪怕我只剩一口氣，我也要跟他／她離！

老年人離婚決心非常堅定，很少有迴旋餘地，調解難度相當大。（一条授權使用）

2010年，上海市社科院社會學所發表了一份《離婚對女性權益和地位影響的經驗研究》，報告顯示，三分之二的訴訟離婚都是女性主動提出。而在老年離婚中，也存在這一趨勢。

報告顯示，三分之二的訴訟離婚都是女性主動提出。而在老年離婚中，也存在這一趨勢。（一条授權使用）

老年離婚風靡世界

老年離婚並不是中國獨有的現象，世界各地都在流行。西方稱之為「銀髮離婚潮」，指六十歲以上老年人為追求新生活而離婚的潮流。2011年，英國公佈的統計數據顯示，2007年的離婚者中，60歲以上人群的數量增幅約4.2%，是英國唯一一個離婚率增加的年齡層。

根據美國統計局的數據，美國每千人中離婚的人數，從1981年的5.3人減少到2016年的3.2人，但50歲或以上人口中，離婚率翻了將近一番。一份名為《銀髮離婚革命》的報告稱，2009年，50歲以上離婚的美國人一共是60萬，這一數據到2030年，可能會突破80萬。

2015年，意大利婚姻律師學院公佈數據顯示，65歲以上申請離婚的比率，在過去的五年裡從13%提高到20%。有的人80、90歲了，也要訴訟離婚，想開始新生活。2013年，韓國老人離婚率已經超過了年輕人。

日本早就有「熟年離婚」的提法。2005年，一部名為《熟年離婚》的日劇風靡日本，這部電視劇拍出來，並不是首次「發現」了熟年離婚的現象，而是試圖勸誡日本觀眾盡量不要「熟年離婚」。

日劇《熟年離婚》（一条授權使用）

「熟年離婚」成為日本的一個社會問題之後，日本人中間又流行起了「卒婚」，意即「從婚姻中畢業」，夫妻二人雖然沒有去領離婚證，但是事實上分居，各過各的，互不干涉。2014年9月，日本的一個網站對日本全國200名30至69歲女性進行了一個問卷調查，結果顯示，有56.8%的日本女性考慮過卒婚。此外，日本甚至還有「死後離婚」。丈夫去世後，妻子提起訴訟，請求解除兩人曾經的婚姻關係。

這是因為日本法律規定，夫妻二人婚後必須使用同一姓氏，只要不離婚，妻子就不能恢復本姓。同時，除非離婚，否則妻子就有義務繼續扶助丈夫的家人，哪怕丈夫已經去世也不例外。

根據日本《產經新聞》報導，2013年，日本司法部門受理了2167份「死後離婚」申請，2016年，這一數字暴增至4032份。幾乎所有申請者都是女性，年齡大多在50歲至60歲之間。

在日本，夫妻二人婚後必須使用同一姓氏（一条授權使用）

30、30、再30，人生三分計

在美國，有一個笑話：一對100歲的老夫妻鬧離婚鬧到法庭，法官問他們：你們都結婚82年了，為什麼還要離婚？他們回答說：我們都覺得再也沒有生活在一起的理由了，我們的孩子都死了。

老年離婚的流行，和人口平均壽命延長是基本同步的。1980年時，中國人口的平均壽命僅為66.52歲。2015年，中國人口平均壽命達到76.34歲，預期到2040年，全國平均壽命將達81.9歲。60歲以上的中國老年人口中，有40.50%身體健康，41.85%身體基本健康，兩類合計佔老年人口的82.35%。

「熟年離婚」最為流行的日本，人均壽命一直以來也是全球最長的。2016年，世界衛生組織發布的數據顯示，日本人平均壽命達83.7歲，女性平均壽命更是高達86.8歲。「如今，70歲的人依舊年輕。他們並不覺得自己已經到了人生的盡頭，他們看到人生的終點是90歲，前面還有20年。」一位婚姻事務所律師說。

時間對於老年人是否選擇離婚是一個關鍵因素。2015年，意大利老年離婚率的暴漲，就和當年意大利法律放寬離婚條件有關，無爭議離婚案件的辦理時間從三年縮短為半年。這一政策出台後，65歲以上訴訟離婚者快速增加。專家指出，這是因為過去離婚程序需要的時間太長，65歲以上者擔心等不到結果，如今縮短程序到只要半年，很多人因此期待能有新的人生。

60歲以上的中國老年人口中，有40.50%身體健康，41.85%身體基本健康，兩類合計佔老年人口的82.35%。（一条授權使用）

很多老年人離婚，並不是因為對方有出軌、家暴等等這些不可容忍的行為，而是因為他們開始重新審視自己的人生，並對自己的婚姻質量提出了新的要求。美國人戴爾德貝爾採訪了400名中老年離婚者，寫了一本《晚年離婚，從頭再來》。他從這些人身上感到了一種強烈的感覺：現在必須離開，否則永遠也沒有機會了。

隨著孩子逐漸長大並從家中搬出，這些夫妻經常會互相看著對方想：「我有可能還會再活30年，我還想和這個人在一起度過餘生嗎？」我們正在見證一場重要的社會革命。「老年」這個詞正在被重新定義。那些已經過了60歲的人依舊不「老」，還想去做大部分年輕人能做的事。他們有這個能力，也有這個時間。

很多老年人離婚，並不是因為對方有出軌、家暴等等這些不可容忍的行為，而是因為他們開始重新審視自己的人生，並對自己的婚姻質量提出了新的要求。（一条授權使用）

老年離婚注意事項

在我們的調查中，接近有60%的老年人「想離婚，此前一直在醞釀」，有28%是「不想離婚，被各方面壓力強迫，但尊重對方的選擇，我也很無奈」。不少老年人都在我們的採訪中表示，自己會考慮在退休之後才選擇離婚，除了時間、經濟等因素，最重要的是要「等待兒女長大，能自己獨立」。與此對應，他們的子女看待他們離婚這件事時，有60%的人「不贊同不反對」，只有20%的子女明確選擇贊同父母老年離婚。

小貝 | 31歲 | ​廣州

離婚會讓人覺得解放了，解脫了。但是始終分開了之後要面對的問題，都是沉重的，家人團聚、孤獨、經濟來源。我父母離婚後都沒有別人在一起，他們也許覺得婚姻需要經營吧，多一個老伴，就多一份責任。當初之所以選擇離婚，也是不想再被這種壓力重重壓著。

任劍丘 | 26歲 | 南京

有時候我看美劇，會想，我的父母可能並不相愛，或者就是因為年輕腦子一熱，就意外懷上我了。世界上並沒有那麼多真愛，那麼多真正的「愛情結晶」。他們選擇離婚，不選擇離婚，都是他們的自由，我覺得既然我長大了，他們已經盡了撫養的責任。之後的事情，他們自己做主。

不少老年人都在我們的採訪中表示，自己會考慮在退休之後才選擇離婚，除了時間、經濟等因素，最重要的是要「等待兒女長大，能自己獨立」。（一条授權使用）

也有人仔細就父母離婚進行認真思考的：

華天 | 29歲 | ​北京

家裡老人離婚，我覺得我會慎重考慮，我應該會列一些問題：我是否愛我的父母？在我觀察裡，父母在這段關係裡開心嗎？父母如果離婚，會不會有一方過得很差？父母離婚，會不會對我的經濟做出很大的影響？他們想清楚了嗎？如果這些問題我都沒有得到答案，我應該會帶他們去做婚姻諮詢。

離婚時如果孩子還小，夫妻二人解決的主要是監護權和子女撫養費問題；如果是老年離婚，孩子通常已經長大成人，剩下的主要就是財產分配問題，尤其是養老金的分割問題。我們調查顯示，只有40%的人在離婚前在這些方面做好了準備，有14%的人「以為做好了充分的準備，但依舊措手不及」，還有10%的人「完全沒有準備」 。

如果是老年離婚，孩子通常已經長大成人，剩下的主要就是財產分配問題，尤其是養老金的分割問題。（一条授權使用）

針對「老年離婚」，我們總結了如下注意事項：

一，結婚時間越長，越要注意保鮮 互聯網時代，每個人的個體意識增強，對生活質量和婚姻質量都有了更高的要求，因此更需要用心經營自己和伴侶之間的關係。 二，保持經濟獨立，避免財產糾紛 和年輕人不同的是，人到老年，通常都擁有各種各樣的積蓄和資產，離婚和再婚時，財產分割也會變得更加複雜，涉及到的繼承問題，有可能會成為困難和障礙，必要時應主動諮詢律師的意見。 三，構建自己的社會關係，保持正常的社交生活 老年人在失去了婚姻關係這個最核心的關係之後，還應該給自己編織其他的關係，這樣才不易陷入孤獨和負面情緒。

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