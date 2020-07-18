Mask Lab口罩7.18起現貨發售　包括KF韓款、彩虹3層　新推迷彩色

新冠肺炎疫情持續，市民仍是「罩不離身」，愈來愈多本地口罩廠推出彩色系列，為每天沉寂的抗疫生活添生氣。Mask Lab將於今日（18）及明日（19日）下午3時推出一輪彩色口罩現貨發售，包括78元25個的彩虹3層口罩，BFE逾99%，以及48元10個的3D KF韓式超透氣款，當中更有迷彩款式新登場。

Mask Lab推出新一輪彩色口罩現貨發售。（Mask Lab圖片）

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Mask Lab在facebook公布詳情，指7月18及19日下午3時將於網店返貨，所有口罩款式均有貨，同時新推出4個全新款式，包括迷彩色3層口罩、KF韓式口罩、以及橙色、綠松色3層口罩，惟KF口罩每人限購4包。另外粉紅色及黃色3層口罩亦將以一盒50個非獨立包裝發售。Mask Lab指，所有產品是現貨售賣，兩個工作日內出貨，由於疫情關係，不設自取服務。

↓↓↓ 按圖各款口罩顏色+規格 ↓↓↓

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Mask Lab口罩售賣詳情：

時間：7月18及19日下午3時

地點：Mask Lab網站

口罩款式及規格：

多色3層成人外科口罩：BFE逾99% 、EN 14683 Type IIR

多色KF韓式口罩：歐盟 EN 149 FFP1、與 KF94 相同非油性懸浮微粒子過濾率

**現貨售賣，兩個工作日內出貨

**不設自取服務

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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