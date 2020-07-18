《超人》、Netflix 《獵魔士》亨利卡維疫巿留家　爆肌砌機超性感

究竟視綫應該將放在哪裡？37歲英國男星亨利卡維（Henry Cavill）曾出演DC《超人》系列，近來又在Netflix 劇集《獵魔士》（The Witcher）中擔正，大隻有型又正氣迷倒不少粉絲，因應新冠肺炎疫情《獵魔士》第二季拍攝要停工，只能留在家中。亨利卡維多次承認自己愛打機，既然是宅男，他留家期間上傳自己的「砌機」片，不過許多人卻「錯重點」，驚訝為什麼他連砌機都砌得這樣性感。

Henry Cavil在Netflix 劇集《獵魔士》（The Witcher）中擔任男主角。（《獵魔士》劇照）

Henry Cavil日前上傳自己砌電腦的影片，只見他穿着背心露出粗壯手臂，網民大讚性感。（「henrycavill」IG影片截圖）

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亨利卡維曾出經DC系列中的超人，之後他更擔正Netflix 劇集《獵魔士》主角利維亞的傑洛特，人氣再次急升，頻頻赤膊上陣的畫面看得不少人噴鼻血。他原本就是該系列的忠粉，出演前已有玩過《巫師》遊戲系列（遊戲中譯是「巫師」），更有看過原著，所以知道製作電視版時已積極爭取演出。

亨利卡維以往受訪時多次自稱很「宅」，強調自己是「PC派」，不愛用遊戲主機，多數用電腦打遊戲，常想宅在家中打整天電玩，故有不少人都大讚製作方選角選得好。過去他就曾笑言因太沉迷打《魔獸世界》，差點錯過電影公司找他演超人的電話，又在《獵魔士》宣傳活動中透露在玩《鬥陣特攻》。

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疫情影響下，《獵魔士》第二季拍攝要停工到8月中，故亨利卡維爭取時間砌新機，作為暖男，他貼心地提醒玩家有些硬件不一定配合每個人的需求，配置只供參考。雖然他特意在配件零件的商標上打格，避免變成業配文，但有些商廠卻到帖文內留言，稱慶幸被「超人」選中，變相免費宣傳。

砌機過程中，亨利卡維先很認真的看說明書，小心組裝的過程中，「不慎」入鏡的手臂看起來比主機板還要闊，醉心看着「親生仔」更露出呆萌表情。男人留家時毋須盛裝是常識吧，所以他只穿一件深色背心，當站在主機旁邊時，兩塊胸肌中間的暗影仍然明顯，證明日子有功，最後只見他拿起螺絲批擰螺絲時，強勁的臂膀用力一轉，網民都笑稱有點擔心螺絲被「擰爆」。

重溫《獵魔士》劇照：

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重溫超人系列劇照：

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影片即時在網上瘋傳，光是fb上已有超過370萬次觀看，粉絲的留言時客套話都懶得說，直接示愛大喊「我愛你」，又有人讚「整個音樂配合得很好，你很有耐性，組電腦對你來說太容易了」；看到他打開說明書時，網民視綫卻離不開他強壯的手臂。網民笑言根本不知道點進去是要看爆肌還是砌機，「為什麼可以這樣性感」。有男生恨得牙癢癢地說，這條砌機片根本是「男女通殺」，「該死的，他會吸引到所有女生…但見到你砌機，男生都來看了」。

（綜合）