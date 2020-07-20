法國人都信「食腦補腦」　里昂內臟專門店「下水舖」原來有段故

台灣YouTuber「阿辰師」是一名旅居法國的廚師，經常分享生活事及當地文化，說話方式幽默使他深受網民喜愛。早前，他拜訪了里昂市場內的特殊行業「下水舖」（La Triperie），是法國專賣內臟的地方，因為法國人也一樣愛吃內臟。影片中除了介紹里昂人吃的內臟外，原來法國人都信以形補形，當地老一輩同樣信吃「腦」有助小孩腦部發育和增強記憶力。

阿辰師拜訪了里昂市場「下水舖」（La Triperie）店主Tiffany及她丈夫。（「Chef Chouchou阿辰師 」授權）

阿辰師在台灣當兵退伍後，先在路邊擺攤賣自行研發的天然酵母麵包，後來去到法國里昂當廚師，現時在當地開設廚藝教室及當私人主廚，最初寫Blog分享日常，後來開設頻道分享法國生活，也將台菜呈現於法國人眼前。

大家印象中可能覺得外國人對動物內臟避之則吉，實際上有不少例外，比如法國人就設有「下水舖」專門賣內臟，燉煮內臟也是地道法國菜。阿辰師早前拜訪了里昂市場的下水舖店主Tiffany作介紹。

「La Triperie」意指專門賣牲畜內臟及邊邊角角的地方，最早起源是肉舖的一部分，19世紀時法國肉舖很多部位都不使用，直接將這些部位丟到店前面，當時國家立法規定被棄置的部位可以由女性收集，整理過後再轉賣，這些部位雖然是被肉店淘汰，但下水舖仍算依附肉店之下，一開始只有女性能從事，發展出不少美食。

「下水舖」（La Triperie）店主Tiffany介紹不少當地人吃的內臟。（「Chef Chouchou阿辰師 」授權）

Tiffany形容這行的工序很繁複，例如將內臟表面的膜撕掉已很花工夫，因為女性較細心和仔細，仍有很多人認為由女性主理較適合，她又介紹了不少法國人愛吃的內臟，例如小牛肝、小羔羊肝，因為坊間傳說早已相信肝內含豐富的鐵質，所以是很多年長的客人選擇，愈年長愈愛吃，但事實上小羔羊肝的鐵質更高；用來支撐內臟的橫膈肌，法國人會把這部位當成牛排煎來吃；而稱為法文「愉快」的內臟，其實是牛的睪丸。

而談到迷信文化，法國人和華人一樣相信食「腦」可以「補腦」，法國人認為羊腦等對腦部發育好，可以增強記憶力，甚至有些老人家會堅持每周要小孩吃一次。