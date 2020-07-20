日本節目實測4款土炮口罩　底褲笠頭猶如無戴　胸圍口罩竟有效？

新冠肺炎疫情反彈，口罩的防疫能力再次成為市民關心的話題。日本早前曾有節目，實測各種土炮口罩如「咖啡濾紙口罩」、「底褲口罩」、「燈皮口罩」、「胸圍口罩」，最後證明以上的其中一款口罩，竟然有出人意表的效果！不過即使如何，想要確保自身健康，當然還是戴上普通口罩為好！

日本有節目實測各種土炮口罩，以小麥粉模擬飛沬。（節目「月曜から夜ふかし」截圖）

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日本節目「月曜夜未央（月曜から夜ふかし）」的「自由研究」環節之一，主持人以各種隨手拿來的物料製作成口罩，以測試其防疫結果。實驗原理十分簡單，就是主持人會先含住一口小麥粉，再刺激自己的鼻孔令自己受刺激打噴嚏，並在打噴嚏之前趕緊戴上口罩，觀察原本含在口內的小麥粉有沒有成功被口罩擋住，以下分別為4種口罩「咖啡濾紙口罩」、「底褲口罩」、「燈皮口罩」、「胸圍口罩」的測試結果：

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同場加映！（香港01製圖）

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【趣一趣】日女DIY舊胸圍變口罩好吸引 H Cup網民照做卻笑爆網民（Twitter「asahinayumeno」圖片／Twitter「hcupadman 」圖片／香港01製圖）

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