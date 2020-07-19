新加坡壽司店推三文魚刺身麵　網民反應兩極：怕反胃又怕有蟲

魚生是不少港人的至愛食品，當中三文魚刺身更是首選。新加坡一間壽司店最近趁着炎炎熱日，推出前所未有的「三文魚沾麵」，每份售價為34.5新加坡元（約192港元）起，一條條的新鮮三文魚沾過特製醬汁即直送入口，噱頭十足。這款新產品引來網民熱烈討論，雖然有「三文魚控」躍躍欲試，但亦有人對這種吃法有所保留，質疑會吃到反胃，更深怕三文魚刺身有蟲。

新加坡一間壽司店最近大搞新意思，推出三文魚沾麵，惹來網民熱議。（fb「run run sushi」）

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位於新加坡烏節路的壽司店「Run Run Sushi」，過往一向以售賣魚生飯和壽司卷為主，惟店家最近推出新產品，想到以三文魚魚生做麵。據店家建議的進食次序，食客應先不沾汁享受三文魚原有風味，之後將麵條浸入特製醬汁中，選擇是否加山葵醬（芥末醬，即Wasabi）；假如是「魚生專家」的話，更可嘗試同時夾大量三文魚麵條，然後一口吃完。

這款三文魚沾麵目前只是新加坡限定，香港人尚未有機會品嘗，不少網民在社交網站看到相關報道介紹後，似乎對這款「麵」有所保留，既擔心吃到反胃，又深怕三文魚刺身有蟲，留言指「中華一番睇上腦」、「食得多會嘔」、「見到有啲反胃」。亦有人認為魚生就是要一塊塊吃，「邊個諗埋啲咁變態嘅菜式」。不過，也有部分人稱三文魚沾麵感覺創新，表示「可以食幾碗」、「又幾得意」。