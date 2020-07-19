輕鐵女唔戴口罩　車廂拿膠袋竹籤篤嘢食　網民轟自私：食菌呀！

乘搭港鐵時不准飲食已是常識，而因應新冠肺炎疫情大反彈，巿民乘搭公共交通工具時更應配戴口罩，惟有網民近日在facebook上載影片，指乘搭輕鐵時目擊1名女子在車廂內沒有戴口罩之餘，更懶理旁人目光，捧着膠以竹籤「篤嘢食」，行為令人側目。不少網民鬧爆名女子防疫意識低及自私，直斥「呢啲時間仲夠膽食嘢」、「因住食埋啲菌呀」。

樓主稱家人在乘搭輕鐵時，發現車廂內1名女子未有戴上口罩，而且站在門旁位置進食。（fb群組「屯門公路塞車關注組」片段截圖）

有網民近日於fb群組「屯門公路塞車關注組」上載片段，稱家人上周二在乘搭輕鐵時，發現車廂內1名女子未有戴上口罩，而且在車門旁邊的位置進食。片中可見，該名身穿黑色衣服的女子，一手捧着膠袋，另一手拿着竹籤，抑頭張大嘴巴咬吞食物，嘴嚼動作很大，狀甚滋味，全程無視其他乘客側目。

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樓主坦言其家人當時只拍片，未有即時開聲制止，「事後我都有同屋企人講返，下次見到真係要鼓起勇氣上前勸阻，唔好影相，求下大家為人為己戴返個罩」。

政府於本月15日實施新規例，強制搭公共交通工具或在港鐵已付車費區域的乘客，要一直佩戴口罩，違例者最高可被罰款5000元。換言之，該女子在輕鐵進食時，強制戴口罩令仍未實施，但當時本地感染個案已不斷增加，網民鬧爆該女子行為自私，「掌嘴啦，咁為食」、「唔戴口罩已經錯，車廂食嘢更加錯」、「離晒大譜，點知佢係咪帶菌者」、「下次要出聲啦」、「要講畀車長知」、「太過份啦」。

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根據港鐵《香港鐵路附例》第27(b)條，任何人不得在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品（論是酒精類或非酒精類飲品）。如有違例者，一經檢控將被罰款2000港元。在口罩令與港鐵附例下，如現時有人在車廂內除下口罩進食，即合共可被罰款7000元。



（fb群組「屯門公路塞車關注組」）