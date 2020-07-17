阿伯稱退休車長曬證拒戴口罩　正直九巴車長企硬：上得我車就要戴

本港面臨新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情反彈，做好個人防疫，人人有責，但自政府收緊防疫措施後，仍有不少人乘搭公共交通工具時拒絕戴口罩。有市民昨午在290號巴士目擊伯伯因為不願佩戴口罩而與車長爭執。自稱曾在九巴駕駛巴士的伯伯多次「曬證」，正直車長企硬堅持要對方戴口罩才開車，其耐心勸說的經過被其他乘客拍下，最終在網上引來網民激讚。

有伯伯昨午乘搭巴士時拒絕佩戴口罩，需車長停車游說，惟他仍沒有理會勸告。（fb「香港突發事故報料區」）

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有市民在facebook群組「香港突發事故報料區」上傳影片，指昨日（16日）近下午1時，一名乘搭290號巴士前往荃灣西的伯伯，因在車上拒絕戴口罩，需由車長到上層處理。據影片所見，當車長表示現時法例已要求公共交通工具乘客佩戴口罩，伯伯不但沒有理會，反而多次出示證件，強調「603我開線」、「我阿頭嚟㗎」等。

巴士車長霸氣反駁唔戴口罩伯伯。

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爭吵期間，一名男乘客特意上前向伯伯遞口罩，希望盡快了事，但伯伯未有戴上，反而摺起打算拿走，車長見狀立即再提醒，更坦言：「如果大家都係九巴嘅就更加好，可唔可以拍硬檔幫幫手。」車上乘客亦紛紛「幫口」，着伯伯下車，以免阻礙其他人。

影片最後見伯伯隨車長回到巴士下層，樓主表示伯伯最後落下層吵了一會後落車離開。大批網民看片段後大讚車長處理得宜，「司機好嘢」、「司機真有耐性」、「阿伯恃老賣老」。 樓主亦表示「已經影咗司機大佬資料，讚賞咗」、「有九巴退休證大曬？」。

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