輕鐵阿叔疑鞋頭裝cam偷拍裙底　正義男拍片質問獲網民激讚

車廂偷拍防不勝防，各位女士千萬要小心！最近有屯門街坊乘搭輕鐵目擊一個大叔疑在鞋頭內安裝鏡頭偷拍女子裙底，樓主得悉後即拍片記錄過程，隨即出聲喝止及質問大叔，對方否認並強調手機屏幕內不是偷拍畫面。

樓主回覆《香港01》查詢時表示，當時無人協助只能放生大叔，但影片已交給女事主，指對方已報警。不少網民激讚樓主見義勇為，「好多謝樓主出聲」。港鐵發言人回覆指，輕鐵河田站職員昨日（16日）並無接獲乘客求助，但呼籲市民如遇到同類事件，應挺身而出制止或通知港鐵職員，以便即時報警跟進。