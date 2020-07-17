輕鐵阿叔疑鞋頭裝cam偷拍裙底　正義男拍片質問獲網民激讚

撰文：謝茜嘉
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車廂偷拍防不勝防，各位女士千萬要小心！最近有屯門街坊乘搭輕鐵目擊一個大叔疑在鞋頭內安裝鏡頭偷拍女子裙底，樓主得悉後即拍片記錄過程，隨即出聲喝止及質問大叔，對方否認並強調手機屏幕內不是偷拍畫面。
樓主回覆《香港01》查詢時表示，當時無人協助只能放生大叔，但影片已交給女事主，指對方已報警。不少網民激讚樓主見義勇為，「好多謝樓主出聲」。港鐵發言人回覆指，輕鐵河田站職員昨日（16日）並無接獲乘客求助，但呼籲市民如遇到同類事件，應挺身而出制止或通知港鐵職員，以便即時報警跟進。
一名大叔疑在鞋頭安裝鏡頭，於輕鐵車廂內偷拍女士裙底。（B先生授權片段截圖）
該網民近於facebook群組「真.屯門友」上載影片，表示周四（16日）下午乘搭輕鐵507路線，突然發現同車大叔的右腳不斷靠近前方年輕女子的裙底，行為極度可疑。
有屯門街坊乘搭輕鐵目擊一位大叔疑在鞋頭安裝鏡頭偷拍女子裙底，街坊即拍片記錄過程。（B先生授權片段截圖）
樓主為免打草驚蛇，於是拍片錄影。他仔細一看懷疑大叔在鞋頭位置暗藏小鏡頭，其手機疑顯示車廂內的畫面，樓主於是開聲呼喝：「你做咩影人裙底？」大叔即矢口否認，然後匆匆下車，樓主提醒女子被偷拍，遂與她緊隨大叔。
大叔的手機屏幕上顯示疑似車廂畫面。（B先生授權片段截圖）
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樓主回覆《香港01》查詢時表示，當時身旁無人協助故未有捉住大叔，對方早已離開，該女及後報警處理。
網民激讚樓主正義，「真英雄」、「樓主值得一讚」、「多謝你提醒咗個女仔」。亦有網民表示日本JR車廂曾發生類似事件，一名日男在波鞋的鞋頭位置加裝小鏡頭，再把腳伸向同車一名女高中生的裙底進行偷拍，非常猖狂。網民提醒現時偷拍狂手法層出不窮，「女士們真係要小心」。
（facebook群組「真.屯門友」）
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