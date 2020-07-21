黑熊「人形直立」貼身狂嗅頭頸　行山女仍自拍　網民：妳死過翻生

墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza García）的奇平克生態公園（Chipinque Ecological Park），一名女子近日與友人同遊期間與一隻野生黑熊「狹路相逢」，但面對黑熊多次站起來靠近嗅其頭髮，她卻未有驚惶失措，甚至淡定地拿出手機自拍。不少網民均替「淡定女」捏一把冷汗，因為當時情況實在相當危險，黑熊隨時有可能發狂施襲。

網上片段拍到黑熊在行山徑靠近女事主，期間多次「人形直立」靠近不停地嗅她的頭髮及頸部，甚至伸出熊掌輕拍女方大腿；然而女事主相當冷靜，且拿出手機拍攝「驚險時刻」，幾名同行友人數度嘗試引開黑熊注意，但未有成功。

黑熊其後轉身準備離去，惟突然回頭再次接近「淡定女」；直至黑熊慢慢走開，眾人即放下心頭大石，急步離去，事件中無人受傷。

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許多網民認為當時情況實在非常危險，「這隻黑熊也太大了吧！站起來和那女子一樣高」、「黑熊隨時有可能發狂襲撃，幸好無人受傷」、「這是幼熊嗎？好奇心很強」、「我猜她用了水果味的洗髮露，不要再用了」。

站立並不代表想攻擊

專家指出，熊一般來說不會主動攻擊人類，當察覺到附近有人，牠們採取站立的姿勢並非代表想攻擊，而是在觀望，這時宜保持冷靜，可嘗試舉高雙手慢搖以示不是獵物；如果遇到母熊帶着小熊便要格外小心，不要站在母熊和小熊之間，也不要靠近牠們，不要直視熊眼，慢慢地側身離開。至於裝死免遭攻擊就不要試了，因為熊是雜食動物，不會理會食物是生還是死。

另外，為免行山時遇到熊，最好避開清晨和黃昏時段，因為熊在這時較活躍；同時盡量結伴同行，即使是「獨行」也要製造一點嘈吵聲，故隨身宜帶備哨子或鈴鐺等。

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