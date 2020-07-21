疫情下外傭堅持放假外出　醉酒夜歸嚇壞僱主　一個原因引網民熱議

新冠肺炎第三波疫情未見受控，政府及不少企業都推行在家工作，同時呼籲市民留家抗疫。有外傭僱主日前卻於網上發文大呻，指家中姐姐堅持於假日外出，甚至醉酒夜歸，令她非常緊張，擔心姐姐在外容易受感染。姐姐事後則解釋，指與丈夫發生感情問題才會醉酒，情況引來網民熱議。

有僱主大呻外傭堅持於假日外出，早前更醉酒夜歸，令她難以接受。（示意圖／資料圖片）

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該名僱主早前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指家中外傭於疫情嚴峻時期，堅持於假日外出，即使她提出「照補錢，叫佢留返喺屋企唔使做嘢」亦遭拒絕。僱主更指，剛過去的周日，姐姐不但夜歸，回來時更飲醉酒，令她難以接受，同時擔心對方長期在外容易受到感染。

樓主稱，姐姐其後交代因發現丈夫有外遇，心情不佳才會夜歸及醉酒。（示意圖／資料圖片）

她其後更新指，姐姐昨日交代因發現丈夫有外遇，心情不佳才會夜歸及醉酒，然而這解釋引來一眾同為外傭僱主的網民熱議。有人認為假日外出屬姐姐的自由，僱主即使擔心亦難以阻止，「人生自由，無得點算，接受唔到就炒咗佢自己做」、「離鄉愁住得差又住得細，有時都會想行開下嘅，包容下佢啦」。

不過也有網民認為，外傭醉酒回家的情況本身已是高危，如她未能符合要求，僱主或可考慮解僱，「其實飲醉酒可以炒了，仲要依啲時勢喺出面飲酒」、「唔聽話嘅工人留喺身邊根本計時炸彈」、「仲值唔值得用，妳應該心中有數」、「有陣時好難話炒就炒嘅！ 唯有呢一兩個禮拜叫佢在家戴住口罩睇下啲情況點囉」。

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