港媽嘆外傭續約後無心工作　懶理少主、煮飯求其　網民：無得強求

作為僱主，最怕就是打工仔無心機工作，何況是協助打理家頭細務的外傭。有港媽早前發文大呻，指家中外傭自本年3月起態度突變，提出要辭職回鄉。雙方討論過後，姐姐最終決定留下續約，不過卻由本來打理得家庭井井有條，做好家務之餘更悉心照顧樓主女兒，變成經常「黑面」，做任何事也「遊魂」，甚至懶理女兒，令她幾乎受傷。樓主忍了數個月，終於決定物色新外傭，直言：「說要走的姐姐就不要留，留了只會激親自己」。

有僱主大呻家中外傭續約後工作態度大退步，直指「留得住個人、留唔住個心」。（資料圖片，非當事人）

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「留得住個人、留唔住個心。」該名港媽昨日於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指聘用的外傭到家工作一年多，一直表現良好，又用心照顧其女兒。不過至今年3月疫情最嚴重時，姐姐工作表現突然變差，不但經常黑面，又懶理女兒，「雖然我明心情會受影響，但我的確唔喜歡有個人一日到黑咁嘅面口」。

經過溝通後，姐姐表示想「辭職返歸」，但樓主則以經濟差為由挽留，同時購買口罩送給姐姐，最終雙方也成功續約。樓主說姐姐續約後一度有好轉，不過至5月中再次打回原形，疑似刻意不理其女兒，與以往有心機陪女兒溫習的表現完全不同，「全日加起來佢只陪我囡1小時，其他時間『搵嘢做』，其實係無必要的工作」，導致她要親自陪女兒，無法工作。

樓主稱姐姐一向對女兒照顧有嘉，但續約後表現「遊魂」，更試過令女兒受傷。（資料圖片）

她指最近姐姐工作時更非常「遊魂」，經常忘記她的指示或要求，例如沒有在說好的時間叫醒女兒，令她未能按時上興趣班，或是沒有仔細洗菜，以致上碟時「成兜菜係晒黑色一點點」。而最令她擔心的，就是姐姐不像從前般留意女兒的安全，例如會懶理其要求，於女兒睡前拖地，令女兒不止一次跌倒；或將女兒放於學習桌椅上，沒有看顧好安全便離開。

樓主忍無可忍，發牢騷後終決定物色新外傭，直言「不會再考慮繼續留佢」，又大嘆事件令她明白：「說要走的姐姐就不要留，留了只會激親自己、愈做愈衰。」

帖文引來不少外傭僱主共鳴，稱曾遇到同樣情況，認為賓主關係不能強求，「如果佢想走，但再留佢，係唔會有心做」、「我都係咁諗！我曾經對工人好好，但工人都係會成日黑我面」。亦有人建議遇到相同問題的僱主可先與姐姐溝通，看看有否解決方法，「試吓再搵個機會問吓佢點解去年表現不錯，今年突然之間這樣子啊」、「唔好因為工人以往嘅好表現，而有無謂嘅幻想氹下佢就會有返好表現，要訂明咩係佢要做，而僱主自己知自己最低要求嘅底線」。

世上仍有好姐姐：

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