現成外傭需求增　受聘要求嚇怕準僱主　要獨立房兼長者BB擇一照顧

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情持續多月，礙於入境和防疫要求，不少準僱主都選擇聘請人在香港的「現成外傭」。有網民日前在facebook分享找外傭的經驗，指現成印傭疑看中需求大增「唔憂做」，提出的受聘條件大大提高，除了不低於5000元月薪，同時要求有獨立房，家中不能同時有老人家和嬰兒居住，兩者只能揀一照顧等等，令準僱主感到非常無助。

有準僱主日前在facebook表示，打算在年底前聘請印傭，惟中介公司開出的受聘條件卻讓她卻步。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女網民日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示自己急需在年底前聘請外傭，但向中介公司查詢後，獲告知「現成」印尼傭工，即已完成合約並仍留在香港的外傭，紛紛提高要求，人工至少索價5000元，又指明家中不能同時有老人家與嬰兒同住，「只想照顧其一」，並且要提供獨立房，「佢哋（外傭）寧願等都唔會做」。

樓主指，印傭要求僱主提供獨立房，月薪5000元以上，家中不能同時有老人家和嬰兒，兩者只能擇一照顧，更形容是「寧願等都唔會做」。（資料圖片）

樓主不禁慨嘆，「年尾我請到姐姐嘅機會係唔係好渺茫？」，網民深有同感，紛紛留言分享自身經驗，「我之前個中介公司幫印傭開價$5200，話無呢個價唔會有本地印（傭）肯做」。即使有僱主以6000元請菲傭專門照顧初生嬰兒，表明每天能在早上11時起床，也只有一名工人姐姐有興趣。

另外有網民指出，市場有需求，外傭提高要求也是意料之中，最重要的是工作能力合乎預期，「不過真係無辦法，呢個時勢佢哋大晒」、「叫高人工唔係問題，如果嗰位姐姐係完全符合僱主要求」。不過，有人就質疑受聘條件太強人所難，稱「係咪十八般武藝樣樣都咁叻先」、「嚟嘆世界呀？」，建議樓主查詢其他中介公司。

同場加映：網民請到多功能姐姐

+ 4 + 3 + 2