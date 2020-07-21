美國孕婦患新冠肺炎　戴住呼吸機緊急剖腹誕女　惜病情惡化終不治

新冠肺炎為全球帶來不少悲劇，一名確診孕婦努力誕下女兒，可惜始終敵不過病魔逝世。美國明尼蘇達州一名媽媽原本正準備迎接第3胎，但6月份開始出現新冠肺炎症狀，其後情況不斷惡化，要在戴住呼吸機的情況下緊急剖腹誕下女兒。雖然早產的囡囡狀況良好，但媽媽卻不斷惡化，要使用人工心肺（ECMO），但病情仍沒有改善，終於在周日（19日）離世，她的丈夫希望大眾面對疫情要保持謹慎。

奧羅拉確診新冠肺炎下要戴住呼吸機緊急剖腹，幸好女兒平安。（Fox9新聞截圖）

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外媒報道，明尼蘇達州一名35歲孕婦奧羅拉（Aurora）在6月初突然出現新冠肺炎病徵，第一次接受病毒測試呈陰性，但症狀持續，醫生要求她留在家中，因為檢測結果未必準確。她的丈夫杜蘭（Juan Duran）說妻子平日很健康，沒有長期疾病，「從未想過這種事會發生在我們的家庭」。

後來，奧羅拉不停咳嗽兼呼吸困難，6月14日她再度被送往醫院（North Memorial Hospital），更要馬上插喉及注射鎮靜劑，杜蘭還以為妻子只要住院幾日就沒事，沒想到新冠肺炎的影響如此嚴重。23日，醫生突致電說要進行緊急剖腹生產，希望可以挽救她和寶寶的性命。奧羅拉因此比預產期早10周誕下女兒，女兒安德里亞（Andrea）只有4磅2安士，但大致健康，出生後要待在初生嬰兒重症監護房（NICU）但狀況良好。

奧羅拉的丈夫杜蘭稱，希望妻子的事情可讓大家更重視新冠肺炎疫情。（kare11新聞截圖）

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奧羅拉在剖腹過程中一直戴上呼吸機，不過她之後的情況持續惡化，醫生只能讓她使用ECMO（人工心肺），讓儀器從體外執行心臟及肺部功能，不過直至近日院方稱他們無法再為奧羅拉提供ECMO，院方指ECMO是高度專業服務，不能提供用於長期治療新冠肺炎，它屬於創傷及心血管手術的一部分，原用於短期急救護理。

丈夫杜蘭形容妻子是他見過其中一個最堅強的人，相信院方如果繼續讓她使用ECMO，情況可能會有好轉，讓她和7歲女兒、1歲兒子及初生女兒共享天倫。

杜蘭稱醫生希望將奧羅拉轉到另一間可提供ECMO治療的醫院，但所有的請求都被拒絕。他接受媒體採訪是希望妻子可得到治療，及讓更多人重視新冠病毒的危險性，採取足夠的防疫措施保護自己及家人，「請保持謹慎，因為你可能像我妻子一樣健康，但最終仍會躺在ICU戴上呼吸機」。不過，杜蘭日前在眾籌專頁「GoFundeme」交代，妻子奧羅拉已經於周日（19日）離世。

（綜合）