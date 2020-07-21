Dirty Team醫護批隔離病人當住酒店　嫌醫院餐難食仲擅自開病房門

本港新冠肺炎爆發第三波疫情，累積確診人數預料突破2000宗，前線醫護在「疫戰」中既辛苦又大壓力，若遇無理患者更令人洩氣。有Dirty Team醫護昨日（20日）投稿至facebook專頁「HA Secrets」，大數隔離病房患者3宗罪，不但嫌三嫌四，當醫院如同酒店般要求多多，還擅自開關病房門，令他「嬲到核爆」，不禁慨嘆：「可唔可以企喺醫護立場度諗下？」

有自稱dirty team文員於網上發文，講述隔離病房的忙碌情況，呼籲市民留家抗疫減輕前線負擔。圖為示意圖，非涉事人。（資料圖片）

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有正在Dirty Team工作的醫護網民在「HA Secrets」發文，指許多事情令他愈來愈看不過眼，批評病人將隔離病房當酒店，要求醫護服侍周到，「不如24小時企喺負壓房度專門服侍你，好無？」。他又指病人嫌三嫌四，包括嫌醫院餐不好吃、廁紙不好用、無WiFi等，「呢到係醫院，唔係你屋企，有得畀你用唔係本身你應有」。

帖文更指，有些病人家屬拿外來食物到醫院，要求護士立即拿入去病房，病人見太久沒人送進去，竟自己開病房門出去取東西，「我親眼見到呢個情況，嬲到核爆」。他解釋，醫院早已講明食物一到不會立即拿進病房，因而勸病人家屬避免外購熱食，在食物到達醫院時，醫護又不厭其煩多講一次，要求病人不要擅自出去，但病人依然自行走出病房。至醫護上前勸阻時，「佢哋完全不聽，仲要覺得無錯」。

前線醫護面對疫情辛苦又大壓力。（示意圖，非當事人）

樓主無奈表示，明白因感染病毒而住院很可憐，不過亦要將心比己，「有無諗過醫護係用生命危險嚟幫你哋？喺你哋做嘅所作所為前，可唔可以企喺醫護立場度諗下？」。不少網民看完帖文都同情醫護的處境，批評病人要求無理，「好心住院就食醫院餐，當咗自己度假呀？」，又指教育病人真的很重要，「教而不善嘅話就要更嚴厲咁溝通」。

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