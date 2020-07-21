中大人超市開遮防飛沬　風褸口罩戴帽最高戒備：只露出警惕雙眼

本港新冠肺炎出現第三波爆發，政府規定公共交通工具和公共室內場所必須戴口罩，不過為了保障自己，除了口罩外，有人更會「全副裝備」減低感染的風險。有網民看到有人在超市內擔遮以擋飛沬，又全身長衫長褲，戴帽戴口罩，防範十足。

在盛夏氣溫30度的時候，男子仍然穿長袖風褸長褲，而且在超市打開傘子擋飛沬。（CUHK Secrets fb圖片）

該名網民投稿至facebook群組「CUHK Secrets」分享圖片，可見一名男子在超市內手拿打開的長柄傘子，傘子完全遮蓋他的面部和肩膊的位置，而且男子身穿長袖衫長褲，完全不像夏天的裝扮。

網民詢問「請問邊位師兄咁重裝備？」，自己在等排隊的時候，「只見師兄將一車廁紙放係隊尾，人已攜傘閃到1.5米外」，而且在盛夏氣溫30度的時候，男子仍然穿長袖風褸長褲，「由上至下包裹到密密實實，只在帽及口罩之間，露出警惕的雙眼」。樓主又指，看到對方用中大校友信用卡，所以希望相認。

不少網民看過照片都相中人認真抗疫值得欣賞，「認真抗疫都被人笑，慘」，不過亦有人指在室內撐傘始終有點奇怪。

同場加映：各地「禁足令」措施

+ 11 + 10 + 9