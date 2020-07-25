生活百科｜蝸居細單位納米樓點樣善用空間？裝修佬教你3大方法！

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文：裝修佬

香港的單位越來越細，每個戶主都想花盡心思去設計屬於自己的蝸居，如果想將空間運用得更好的話，又有什麼方法呢？

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首先，大部分人都會選擇開放式或半開放式設計。其實大部分戶主已經開始使用開放式廚房，但除了開放式廚房，亦可以選擇在睡房使用開放式設計，例如使用黑框玻璃趟門作為睡房與客廳的分隔，或者可以使用現時深受戶主喜愛的矮櫃，作為大廳與睡房的分隔，這樣就可以用最少的空間將兩個空間區分出來。

而大家最關注的收納空間，很多戶主都會想於睡房做地台床，但其實大家都可以選擇於客廳打造一個地台空間，因為當物件放入地台床後就會較少機會再將物件拿出，一般都會擺放冬天衣物或是行李箱等。如果客廳造地台的話，因客廳本身就是一個常用活動範圍，就可以收納一些平常使用的物品在內，所以對於一個收納方法來說，客廳打造地台會比起睡房打造地台床更善於收納。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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