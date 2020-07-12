【生活百科】企缸想追平浴室地台　裝修佬教改去水位4大留意事項

文：裝修佬 有不少戶主裝修浴室時都想將企缸追平浴室的地台，但其實要考慮不少因素，其中最大因素就是與U型隔氣有關。

U型隔氣有一定的高度，如果它是安裝在室內的話，企缸去水就需要遷就U型隔氣。其次就是本身大廈外牆去水位的高度，都同樣地有機會影響企缸高度。

至於可否將去水位降低，師傅一般都會視乎現在情況，尤其是單位外牆的排水系統，看看能否把U型隔氣安裝到室外，再將去水位降低。不過都有機會需要完成清拆工程後，才可清楚以上工程的可行性。

最後就是防水工程，大家要記得只要是牽涉到外牆喉管改動工程的話，要記得通知及詢問管理處，因為有些屋苑是禁止進行外牆喉管改動工程。

裝修佬講解U型隔器為何是影響去水位置的主要因素。（裝修佬短片截圖）

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文解答大家疑問：按此

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

↓↓↓ 即睇牆身漏水解救方法 ↓↓↓

↓↓↓ 即睇唐樓裝修注意事項 ↓↓↓

+ 2