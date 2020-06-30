生活百科｜牆身滲漏可致石屎剝落鋼筋外露　冇漏水都要小心咁出事

文：裝修佬 近期連連大雨牆身會有漏水情況出現，如加上石屎剝落令鋼筋外露就要額外留意，原因可能是鋼筋已生鏽，今集裝修佬同大家講解一下鋼筋生鏽的成因及處理方法。

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鋼筋生鏽的一般成因是水份，最常見的情況就是樓上或外牆漏水影響到樓下天花或者單位牆身。當鋼筋接觸水份，就會有機會出現銹蝕、膨脹，最後令石屎爆裂。就算並非漏水，空氣中的水份亦會令鋼筋生鏽，所以很多舊樓即使沒有漏水都會有石屎剝落。

鋼筋因生鏽膨脹令石屎剝落外露，成因主要因牆身漏水或空氣有水份。（資料圖片）

至於處理方法，工程人員會首先清拆鬆撲石屎位置，有些情況，受影響的範圍會不只鋼筋外露位置。清拆完成後，師傅就會開始着手處理銹蝕的鋼筋，清除銹蝕，嚴重的話更有機會需要更換鋼筋及重新接駁，然後油防鏽油，最後就會利用一些專業修補石屎的物料進行修補工作，處理完成後就可以進行返油漆工序。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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