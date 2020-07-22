日接20追債電話　「有人在逼我」　俄著名性學女專家全裸陳屍酒店

俄羅斯26歲性學專家安巴爾楚米揚（Anna Ambartsumyan）日前被發現赤裸陳屍於莫斯科彼得1號五星級酒店（Peter I Hotel）的房間內，身旁遺有一個Prada手袋及一套黑色連身裙；警方估計安巴爾楚米揚當時已死去約8小時，而一名神秘男子曾進入其房間，現正追查該名男子的下落。

安巴爾楚米揚是一名醫生及心理學家，丈夫是當地富商盧斯蘭（Ruslan）。她經常上電視節目大談性愛話題，頗受觀眾歡迎，在Instagram擁有逾37萬名「粉絲」；有報道指安巴爾楚米揚雖已婚，但身邊仍不乏來自政商界的追求者，曾獲贈多輛名車，當中包括兩部賓利（Bentley）及一架Aston Martin。

+ 6 + 5 + 4

案發前有神秘男子出沒

警方當日接報到場安巴爾楚米揚已經斷氣，其後翻看閉路電視片段，留意到一名神秘男子曾在案發前進入安巴爾楚米揚的房間，現正在追查其下落；另外，警員在房間內找到非處方藥物，隨即送往化驗所，安巴爾楚米揚的真正死因有待詳細驗屍報告。

安巴爾楚米揚的律師周林（Sergey Zhorin）透露，安巴爾楚米揚最近經常被追債電話騷擾，每日至少接獲20個類似來電，她曾坦言感到有人一直在逼她，「覺得很害怕」；周林強調，他已多次建議安巴爾楚米揚報警求助。