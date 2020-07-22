DSE 2020︳港媽為考政府工隔20年考公開試：考到2030同個女一齊考

「世上無難事，只怕有心人」，相信不少人會以這句話鼓勵今日取得放榜成續的應屆DSE學生，有港媽今晨就於討論區發文，分享20年後再戰公開試的成績，以親身經歷表現恆心與耐性。港媽坦言自己是為了達到公務員入職要求而重考英文科，並指預備過程中與女兒一同溫習令她苦中作樂，同時重拾青春感覺，因此她決定再接再厲，更承諾會考到2030，「同個女一齊考DSE」。

2020DSE今日放榜，有港媽於討論區分享應考經歷及成績。（資料圖片）

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網名為「Celine524」的港媽今晨於親子王國討論區發文，分享應屆DSE的英文科成績，指自己相隔20年再次考公開試，當年的會考及高考英文都是取得E級成績，寫作卷比以往進步，取得第4級，惟閱讀卷則失手，只取得第2級成績，加上聆聽及綜合能力卷的第3級，總成績獲得第3級。

她笑指收到成績後被丈夫取笑「用20年時間只能提升1級」，明言下年會再接再厲，目標是滿足考政府中層主任位的語文要求。港媽形容今年考DSE的過程特別，「全間課室人人載口罩，我應該係年紀最大。我一路考一路回味青葱歲月」，更指考試當日「特登在小食部買包維他奶回味」。

網名為「Celine524」的港媽分享相隔20年再考公開試的成績，自修英文科的她考獲第3級。（親子王國討論區圖片）

不少網民都佩服港媽勇敢再戰公開試，不禁好奇她如何於忙碌生活中抽空準備，她其後指自己有伴讀拍檔，女兒會陪她一起溫習，糾正她的錯處，故明言會考到2030年，希望能「同個女一齊考DSE」。

另外她也坦言語文基礎不算好，亦不喜歡看文法書籍，於是改看YouTube的教學片段、看小朋友英國故事書、網上下載歷年試卷及政府發佈的文件等作為參考，「希望有一天成為史上最年長五星星婆婆」。

港媽笑言重考公開試如重拾青春感覺，又形容於疫情下考試經歷特別。（資料圖片）

網民都大讚港媽有恆心有毅力，「我覺得你已經好叻，要為你鼓掌」、「好欣賞你，我自己都想考多一次」、「樓主好有恆心，隔咁多年重考真是挑戰」。另有網民更指看到樓主經歷，有意報考下屆DSE，一圓當年英文「肥佬」的遺憾，「人大咗工作需要，睇同寫多咗英文，希望有進步」。

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