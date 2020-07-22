九巴口罩新增銷售點　PFE+BFE>95%每個$2　附各售賣地點清單

新冠肺炎疫情持續，市面愈來愈多本地口罩供應，連九巴都有生產自家口罩。九巴早前已於轉車站設置口罩自動售賣機，方便市民現貨購買，目前更新增更多銷售點，包括多個巴士總站的客戶服務中心。

九巴新增口罩銷售點。（KMB fb圖片）

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九巴在facebook專頁公布消息，指為了方便市民買到九巴口罩，正持續更新口罩銷售點，除了自動售賣機及客戶服務中心外，今日（22日）起將於80M巴士專門店5間分店都有發售，還特別提醒要有「九巴仔海報」才是正貨。是次推出的口罩包括，一盒50個裝售價為100元，及一包10個裝，每包20元，即每個口罩為2元，每人最多可以買100個口罩。

九巴自家製口罩銷售點：

九巴自設口罩廠生產的口罩，每包 10 個售 $20。（資料圖片）

九巴口罩詳情： - 三層外科成人口罩 - 一包10個，售價每包$20 - 17.5厘米 X 9.5厘米 - 細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95% - 過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布 - 三層物料有效阻隔飛沫和細菌 - 不含人造玻璃纖維及合成乳膠 - 符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產 - 香港製造

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