森川實業Ex-ProShield成人口罩減價$69/50個　附各區零售點清單

新冠肺炎疫情持續，市民對口罩需求有增無減，本地公司森川實業昨日（20日）公布最新發售口罩安排，在全港各區零售點以劃一零價出售Ex-ProShield 成人口罩50個裝，69元一盒50個非獨立包裝，BFE、PFE逾95%。

森川實業Ex-ProShield成人口罩50個裝BFE、PFE逾95%。（森川實業fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

+ 3 + 2

繼日前宣布劃一價49元於零售點發售Ex-ProShield成人口罩30個裝後，森川實業在facebook專頁表示，將繼續於各區良心藥房推出一盒50個裝，以劃一零售價69元發售，希望市民可以用平價買到優質口罩。

森川實業Ex-ProShield口罩詳情：

款式：成人口罩50個裝、非獨立包裝

規格：BFE>95%、PFE>95%

售價：$69

時間：視乎運輸情況，預計7月20、21日送達

銷售點：各區指定零售點 ↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假