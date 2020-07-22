台灣特戰女兵「跟你說早安」火辣照瘋傳引網民哄動　官方咁回應

台灣網上日前瘋傳一張美女性感照，上面更寫上「特指部女官跟你說聲早安」，引起網民哄動。當地傳媒報道指，近日多名軍人收到這幾張照片，而官方更回應證實照片中女子的確是女兵，照片原本是放在個人IG上，但被人下載並加上文字轉發，本人並不知情，她是在機密單位服務，會調查事件並作行政處分。不過這卻令網民大感不解，「懲處個屁放在自己IG被盜圖？」

台灣一名女軍人的照片最近在網上瘋傳，當局證實她是女官兵。（網上圖片）

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台媒傳媒報道，近日有不少官兵收到一張漂亮女兵的照片，除了穿着軍服拍的正面照，還有一張穿上紫花紋黑色蕾絲內衣露出胸前紋身的照片，上面還寫上「特指部女官跟你說聲早安」，還有一張穿上了性感的粉紅色比堅尼，露出背部由膊頭紋至屁股上方位置的紋身。這些照片其後更在網上流傳，引發網民熱議，又質疑為什麼士兵可以紋身等等。

相關部門證實相中人是一名郭姓女兵，她原本只將照片分享到個人IG，懷疑被友人下載後加上文字轉發才在網上流傳，她本人亦不知情。而郭姓女兵已婚育有一子，2017年退伍後，2018年申請回役在機密單位服務。台媒又查得該名女兵的工作態度認真負責，一直受單位肯定。

台灣一名女軍人的照片最近在網上瘋傳，當局證實她是女官兵。（網上圖片）

台灣一名女軍人的照片最近在網上瘋傳，當局證實她是女官兵。（網上圖片）

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不過當局提到，雖然他們對女兵在IG上放的照片沒干涉權，只要不是違反公序良俗即可，惟她在機密單位服務，會進一步看她有沒有違反資安規定，並作行政處分。而紋身方面，規定上只是頸子以上及手腕以下不能紋。

得知官方回應後，網民們為女兵大感不值，質疑明明是被人偷拿照片去做「低能長輩圖」到處傳播，責任根本不在女方身上，又有人笑稱照片「能增加募兵績效，這該記功吧？」