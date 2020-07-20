「體育老師」有性暗示？雞排妹談台灣邪骨術語　竟揭骨妹可怕遭遇

鄭家純（雞排妹）在《深夜保健室》請到熟悉台灣特種行業的美女老司機「涼圓」受訪，與酒店、禮服店不同，有一群客人專玩按摩養生館，小姐也會遇到五花八門的服務對象，曾有客人提出誇張要求，遭雞排妹怒批噁心。

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台灣嫖客提出誇張「性要求」！雞排妹怒批：有點反社會（點圖放大▼▼▼）

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涼圓本身是養生館的幹部，她的店純按摩，但她聽過接受性交易的同業分享對付奧客的經驗，曾有小姐被客人要求無套中出，當下婉轉回應：「我怕我要是懷孕怎麼辦？」想不到聽到超扯的答案。

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客人對她說：「妳要是懷孕很好，就可以連接3個月無套，快3個月再去拿掉就好。」涼圓不可置信地說：「這已經不是客不客人的問題，你身為一個人怎麼可以講出這樣的話？」被雞排妹犀利點破：「他就是沒有同理心的人啊，有點反社會人格。」

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