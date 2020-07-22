331呎屋變五星級飯店僅花18萬？台網紅愛莉莎莎拍片解構箇中玄機

台灣百萬訂閱YouTuber愛莉莎莎早前拍片解構自己新買的套房，標題寫下「二十幾歲買下北市千萬豪宅？」雖然室內坪數只有10坪（約331呎），但對她來說一個人居住剛剛好，讓網友最關注的是，這間10坪套房總價破千萬（台幣、下同），對於一個20幾歲的年輕YouTuber來說，能有這種財力等級實在很驚人。

打造超寬敞空間僅花70萬台幣裝修費？點圖看愛莉莎莎拍片解構箇中玄機▼▼▼

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一名網友在PTT表示，愛莉莎莎自曝新房地點在台北市，且貸款了800萬，若以貸款7成來看，總價約1100萬，「台北公設比35%，總坪數大概15坪，一坪73萬」，他猜這價位很有可能是在內湖區，雖然坪數小且套房非市場主流物件，但他認為這間房很有潛力，「租人的話租兩萬五差不多，以後少子化，大家一定會集中都市」，所以買在台北市就是房價保證，幾乎不可能跌。

愛莉莎莎331呎新樓逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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事實上，愛莉莎莎4月就有在影片透露自己買了新房，還大方秀出地契的封面，眼尖網友從事務所名稱推測，這間房很有可能是位在中山區中山北路，「可說是超級蛋黃區，一般人賺一輩子都不見得買得起了！」也有人依實價登錄的平均單價猜測，愛莉莎莎可能是買在大同區、信義區或大安區。

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此外，愛莉莎莎還找來前室友規劃室內設計，她一開始的需求就是「五星級飯店感」，想要把人生第一間房改造得很有質感，裝潢都是選高規格的材料，層板也都下重本採用實木，所以也都反應在預算上，10坪套房的裝潢費最後花了70萬元。

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網友回應，「不是愛莉莎莎粉，但覺得才20幾歲就能在台北市買個算新的小套房，根本超優秀的」、「原來是因為都是實木~我想說這麼小的坪數也要70萬耶，有點好奇廁所有沒有變化」、「10坪真的好小啊而且天價，影片看起來很大。在馬來西亞10坪應該是主臥室而已，沒有別的意思，就是覺得台灣、香港房子真的太貴了，無法想像，加油！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】