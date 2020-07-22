連登巴打學車75堂、考車第7次求集氣　現身報喜終合格成勵志故事

考車牌是不少人成年後的目標，但如果要多次重考難免令人質疑自己！最近有網民分享自己已經重考車牌6次，即將應考第7次，希望網民們可以為他集氣。不過網民們知道故事之後都大潑冷水，直言希望他「唔好害人」，直至今日他在帖文上更新，以表情符號回應指已經成功考牌！

有網民考車7次之後終於合格，故事引起網民熱烈討論。圖為示意圖片。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民在連登討論區上以「考車肥咗6次，聽日考第7次，求集氣成功」為題發文，說自己之前6次考試都因為不同原因而不合格，認為自己「無運居多」，即將於永孝街試場考合併試，「希望Pass到啦」。他更指自己學車已經學了75堂之多。

「6度考車」這4個字一聽已經令人覺得驚訝，還要考第7次更是引起網民好奇，想知道到底他過去「衰啲咩」。樓主就列出自己6次考車「肥佬」分別的原因：

+ 8 + 7 + 6

不少人都好奇，為什麼樓主如此堅持考牌，他就指「做男人應該有份堅持」。今早已經有網民留言問樓主考試結果，一會兒之後樓主就現身以表情符號回答，交代自己終於成功考牌，成為經典的勵志故事之一！

同場加映！（香港01製圖）

↓↓↓新手上路｜網民盤點學車學不到的9件事 點樣打燈大有學問↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

↓↓↓駕駛技術｜泊車應該尾入定頭入？泊位車頭向外原來有5大好處！↓↓↓

+ 6 + 5 + 4