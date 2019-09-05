地獄師傅已out！　內地駕駛學校推「猛讚式」教車法：學車更快

「一二一二隻腳啊，幾時輪到隻手啊！小兒麻痹呀你？」相信一眾曾經的「學神」，睇字都會聯想到學車時被師傅邊鬧邊教的過程，內地近日卻有駕駛學校反其道而行，不用嚴厲的「怒罵」教法，反而以「猛跨式」方法教導學生，網上更熱傳一眾駕車師傅練習誇讚學生的短片，引起網民熱議。涉事駕駛學校事後回應指，用誇讚方式教學已有約4年，認為有助學生學得更快。

近日內地熱傳一段教車師傅齊齊練習誇讚學生的片段，引起網民熱議。（梨視頻截圖）

「你是我教過最聰明的學員」、「你這把方向，離合配合得真好」、「你的聲音真有磁性」、「你明天考試肯定一把過」……一大班穿着整齊恤衫領呔的教車師傅齊集在課室內，配戴着無線咪，邊做動作邊說出誇讚學生的句子，場面認真得來非常搞笑。該片段早前於微博熱傳，不少人都驚訝竟有駕駛學校以這種方法教導學生，笑言希望自己學車的時候也遇到這種師傅，但亦有人稱「教練還是罵我吧，誇我讓我感覺怪怪的」。

有內地傳媒找到涉事的河南周口市鄲城縣職業中專駕校負責人張先生，他確認片中的師傅是旗下職員，指出學校自2016年起已開始推行這種教學方式，最初目的是為了招收更多學生，「剛開始我們只是口頭上要求教練態度要好，後來慢慢形成了自己規章和要求，還會定期請一些老師來給教練做禮儀、服務方面的培訓」。

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涉事駕駛學校指，「猛誇式」教學可令學生學得更快，同時有帶更多生意。（梨視頻截圖）

張先生說，最初改變教學方式時，不少老師傅都難以接受，甚至有約一半因而辭職，經過4年轉變，大部分師傅都習慣了這種教法，而師傅的年齡亦較年青，「現在我們駕校有65名教練，平均年齡在32歲左右」。他又指，學校曾做統計，發現「猛誇式」教學可令學生學得更快，考試的合格率亦更高，有不少學生也反映這教法令他們更易吸收。

除此之外，「猛誇式」教學亦為學校帶來實則經濟收益，張先生指，學校的收費比其他學校貴近一半，但仍有大批學生不斷前來報名，「這樣的教學方式會受到一些學車比較慢的學員歡迎。根據我們的經驗，這樣的學員通過考試後，往往會介紹更多的朋友過來學車，這對教練和駕校來說，都會增加收入」。

（北京青年報、西湖之聲）