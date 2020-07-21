新冠肺炎疫情第三波來勢洶洶　3個數據變化話你知疫情有幾嚴峻

新冠肺炎持續肆虐，本地確診數字錄得逾百宗，創單日新高，專家警告如情況持續，政府或須發出禁足令（lockdown，或稱居家令）。疫情第三波來勢洶洶，究竟今次比起年初的兩波嚴重幾多？即看以下三大數據變化，包括確診個案數字、不明源頭個案數字及確診者年齡分佈，了解疫情最新發展，做好準備對抗「疫境」！

港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，若疫情持續不排除要實施居家令。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

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1. 確診數字突然急升

本港於3月及4月時一度出現本地爆發，產生多個感染群組，單日確診紀錄一度達65宗，令政府急於推出「限聚令」等防疫措施。至5月初疫情漸趨緩和，多日錄得本地零確診，不同因應疫情而推出的措施漸漸放寬，不過至本月初，居於坪石邨、任職「彬記粥麵美食」廚師的54歲男子確診，為新一波疫情揭開序幕。

彬記群組出現後，多區陸續出現確診個案，確診人數不斷急升，連續錄得雙位數；周六（18日）甚至破紀錄於8小時內急增108宗確診個案，至昨日凌晨零時的數字即使下跌，亦錄得73人確診，累計確診人數已超越沙士，達到1959宗。對此香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，確診人數幾何級上升，反映市民「輕敵」，部分人失去抗疫恐慌心理，未如在2至3月般「打勝一場仗」。

本地確診數字紀錄

2. 不明源頭個案大增

與第1及第2波的爆發情況不同，第3波疫情有社區爆發迹象，同時出現多個感染群組及源頭不明個案；有屋苑出現多人確診，亦有多名確診者為確診個案的密切接觸者，情況防不勝防。加上市民自5月起習慣了疫情放緩的生活，出現抗疫疲勞，即使政府立即出招重推「加辣」版限聚令，仍未能遏止疫情。

本地確診數字（本地個案）紀錄

從上圖可見，第3波疫情下的本地個案（源頭不明個案）數字已經大幅超過前兩波，過去兩波本地個案數字都不曾超過雙位數，不過由12日起，除了15日之後，本地個案數字都超過雙位數，甚至不斷急升，疫情令人憂慮。

相比人口數目較少的澳門，繼4月後唯一錄得的一宗確診個案發生於上月中，本港近日的社區爆發更顯嚴重。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良更指出，因病毒有潛伏期，確診個案主要在「加辣」措施前已被傳染，形容情況形勢比當初估計的更嚴峻，並警告「群組會火燒連環船咁爆發」，提醒市民「唔好打算數字可見頂」。

香港、澳門確診數字比較

許樹昌強調，雖然目前新冠肺炎在本港的死亡率是0.7%，較沙士的17%為低，但近日接連有安老院的群組爆發，不少長者也從社區感染到病毒，死亡率或會上升。 （資料圖片／盧翊銘攝）

3. 確診年輕人數目比長者更多

多名專家早前已提醒，長者及幼童等體抗力較低人士屬感染新冠肺炎的高危一族，然而目前確診人士中，年輕一族的數目卻比老友記為多，不排除與這年齡層擁有較多社交接觸有關。根據衛生防護中心的資料，1959確診個案中，50歲以下患者共佔67%，當中31至40歲的確診者更佔最多，接近有兩成。

港府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌分析指，首兩波爆發以年輕留學生為主，平均留院19至21日，而今波疫情以長者為主，情況較複雜、預計住院時間會更長。

許樹昌又指，若連續一周有三位數的確診個案，公營醫療系統會面臨「爆滿」危機，在這情況下如大量市民堅持外出，疫情持續嚴峻，或需實行「禁足令」。袁國勇亦指出，如疫情在「加辣」防疫措施推出7至14日後仍繼續幾何級上升，港府「可能真係要諗下lockdown（居家令）」。