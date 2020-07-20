三浦春馬自殺亡　數據看港日google搜尋字眼　網民關注重點大不同

日本人氣男星三浦春馬前日（18日）被發現於東京住宅自殺身亡，享年30歲，消息震驚日本藝能界。1997年出道的三浦春馬曾演出《戀空》、《14歲的媽媽》等經典日劇而為人熟悉，不少網民均對他於事業如日方中時選擇輕生表示惋惜，《香港01》整合香港及日本網民於其逝世消息傳出後的Google相關搜尋資料，發現港日網民的關注重點大不同。

日本男演員三浦春馬。（視覺中國）

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自18日下午約2時，三浦春馬的逝世消息傳出後，其名字「三浦春馬」無論於香港或日本的Google Trend搜尋熱度均直線爆升，不少網民紛紛查詢他的生平及演藝事業發展，搜尋率至翌日早上才回落至接近平日水平。

↓↓↓ 「三浦春馬」在Google Trend的搜尋熱度於其自殺消息傳出後暴升 ↓↓

香港網民關注過去作品及曾合作女星

仔細再看網民對「三浦春馬」的相關搜尋字眼，便可看到港、日兩地網民的關注重點大有不同，香港網民的相關搜尋中，除了「自殺」及「死亡」等與新聞直接有關的字眼外，便是以往曾與三浦春馬合作拍劇或曾傳過緋聞的女演員名稱，如「城田優」及「三吉彩花」等。另有網民看過新聞後，即回顧三浦春馬的戲劇作品，因此「14歲媽媽」及「信用欺詐師」等名稱亦有上榜。

↓↓↓香港區與「三浦春馬」的最熱門相關搜尋↓↓↓

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日本網民關注自殺

日本網民似乎較為關注三浦春馬自殺背後的原因，「遺書」、「誹謗」及「中傷」等詞語成為熱門搜尋關鍵字，其次為「藥物」及「上吊」等。與香港情況一樣，部分日本網民亦有搜尋三浦春馬的戲劇作品和曾合作的演員名稱，惟熱度並不及在香港。

↓↓↓日本區與「三浦春馬」的最熱門相關搜尋↓↓↓

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求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626