外傭周日銷假避疫　替小朋友補習數學英文　港媽：感恩姐姐自動波

新冠肺炎疫情纏繞全港大半年，市民最需要正能量故事加油打氣。有港媽日前在網上分享對外傭姐姐的感恩文，大讚對方在疫情期間，不但自動定期清洗冷氣機、空氣清新機等，更充當2名小孩的英文和數學科「家庭老師」，又因擔心疫情，周日自願銷假留家，坦言：「無咗條命啲子女點算？」

有港媽在網上發文感謝外傭姐姐，大讚對方打掃「企理」之餘，更在停課期間充當2名小孩的英文和數學科老師。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港媽上周五（17日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指在家中工作8個月的外傭天天「自動波」開工，每星期都分別拆冷氣機、空氣清新機和吸塵機清潔，工作至今已曾拆下窗簾清洗2次。除了是家居清潔的好幫手，當2名女兒因疫情停課期間，外傭更充當老師，在家中架起黑板教英文和數學。

外傭姐姐與僱主一家互相尊重，很快便培養出深厚感情，就連姐姐在上月收到人工後，便隨即請僱主和2個小朋友出外吃午餐，非常有愛。港媽則稱，自己買背心底衫也會多買1件給姐姐；直至最近，得知姐姐因在香港無法使用「Tik Tok」而悶悶不樂後，她即為姐姐下載與「Tik Tok」類似的應用程式，形容「姐姐開心到飛起」，也希望藉此讓對方找回精神寄托，更有心機工作。

在短短8個月內，外傭姐姐與僱主一家已培養出深厚感情，姐姐在上月收到人工後，更隨即請僱主和2個小朋友吃午餐。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」）

疫情下人心惶惶，但部分外傭亦會趁周日與朋友聚會聊天，但該名港媽引述姐姐表示，「佢仲話咁嘅時勢無錢（人工）都應該留在家中！佢話無咗條命啲子女點算？」，因此自願在周日銷假，留家避疫；港媽亦會照出人工，「個人覺得唔知放到幾時，無理由一直咁照放假喺屋企唔畀錢」。

不少網民看過帖文後表示樓主太幸運，羨慕她找到好姐姐；樓主則認為僱主也要以禮待人，留言時笑言「你唔知平時我買咗幾多嘢畀佢」，女兒不合理地對姐姐發脾氣，也要她們道歉。難得請到合心意的外傭，樓主最後稱，假如姐姐願意在她家中工作多10年，簡直「比中六合彩更正」。

同場加映：網民感恩有遇上好外傭姐姐。

+ 6 + 5 + 4