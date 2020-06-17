僱主夫婦離婚冷落女兒　外傭放棄回國結婚　不捨不棄湊足7年

網上不時有外傭及僱主互相指責的帖文，然而現實總有例外。有僱主日前發文，指看到家中姐姐每次放假拍的照片，其友人都會帶同1名女童出席，一問才知女童身世可憐，只能與外傭相依為命，幸好該名姐姐與女童已建立深厚感情，願意負起責任貼身照顧，樓主也大讚該名姐姐猶如天使。

有僱主看到外傭放假時，其友人常帶一名女童出席活動，一問之下才發現背後藏感人故事。（資料圖片，非當事人）

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「有啲姐姐可以係天使，有啲姐姐可以係惡魔。」有僱主得知1名外傭的好人好事後有感而發，於網上發文分享相關故事。她說早前看到家中姐姐的相片，好奇為何每次她與友人放假外出時，總見到1名女童同行。姐姐聞言遂分享，指女童為其外傭友人僱主的女兒，稱友人於該家庭工作多年，一直照顧女童，「由newborn（初生）湊到而家6至7歲」。

姐姐指，女童的父母約5年前離婚，母親現已再婚，女童跟隨父親生活，然而父親「大部分時間在大陸做生意同有女朋友」，故一直與照顧她的外傭相依為命，「個細路女又當正佢阿媽咁」。

該名好心姐姐得知女童無人照顧，將其視如親女，即使放假也會帶着她。（資料圖片）

她續指，照顧女童的外傭本來約2年前已打算回國結婚，惟她捨不得女童，故決定留港繼續照顧。樓主得悉背後故事後直呼感人，形容該名照顧女童的外傭姐姐猶如天使，指出外傭也有好有壞。樓主發帖後補充，姐姐告訴她女童每星期也會一起到教會玩，獲不少外傭姐姐照顧，「好多姐姐都睇住佢大好惜錫佢，教佢唱歌跳舞」，着網民毋須擔心女童情況。

帖文短短一晚已獲過千讚好，不少網民與樓主看法一樣，形容照顧女童的姐姐是天使，「好彩遇到呢個姐姐，如果唔係個小朋友好慘」、「慶幸小朋友搵到個咁錫佢嘅姐姐，比返少少溫暖佢」、「請到一個好姐姐真係令人開心，但呢個小朋友家庭令人心痛」。

另有網民分享自身經歷，指姐姐與家人感情深厚，同樣願意於放假時間代為照顧家人或是帶同小朋友外出，「我細個時工人姐姐星期日也帶我返Church同去街，直到現在佢仲在香港照顧我地屋企。30年了！其實一切好講緣份」、「以前我屋企個工人成日放假帶埋阿妹去BBQ」、「我家姐姐成日都好想帶我囡出去，好似自己孫咁惜」。

網民感恩遇上好姐姐

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