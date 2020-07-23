新冠肺炎│玻利維亞5日找到420具屍體　疑染疫橫死街頭屋內

新冠肺炎在全球的疫情仍然嚴重，在南美洲更是大爆發，在「天空之鏡」的所在地玻利維亞也不能倖免，當地的特別警察部門在5天內，在玻利維亞兩個城市的車子內、房屋和街道上發現了420具屍體，相信當中高達8至9成懷疑死於新冠肺炎。

玻利維亞組成特別部隊在這兩個城市發現420具屍體，當中8至9成懷疑死於冠肺炎。（EL NACIONALISTA twitter圖片）

玻利維亞組成特別部隊在首都拉巴斯（La Paz）和全國最大城市聖克魯斯（Santa Cruz）的街道、車上及房屋尋找屍體，結果單單在這兩個城市已經發現420具屍體，當中8至9成懷疑死於冠肺炎，而其他屍體則可能死於其他疾病或暴力原因。

玻利維亞法醫研究院（Bolivia's Institute of Forensic Investigations）院長安德烈斯（Andrés Flores）表示，自4月以來，全國共發現了3016具疑似死於新冠肺炎的屍體，而最大城市聖克魯斯成的死亡人數最高，其次是科恰班巴（Cochabamba）。

玻利維亞臨時總統阿涅斯7月中時也確診新冠肺炎，檢測呈陽性。（Jeanine Áñez twitter圖片）

截至星期二（21日），玻利維亞已有6.4萬人確診新冠肺炎，並有高達2328人死亡。玻利維亞臨時總統阿涅斯（Jeanine Áñez）7月中時也亦確診新冠肺炎，她之後在家工作，並曾在Twitter上表示「一切安好」（well），另外7名部長級官員包括衛生部長都都染疫。

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