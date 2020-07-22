【新冠肺炎】日本節目教戴口罩時正確飲水法　用餐呢個坐法最安全

本港新冠肺炎第三波疫情持續，行政會議通過最新防疫措施，強制戴口罩措施擴展至室內公共場所。不過戴口罩戴得久了，都要補充水份，日本節目就請來傳染病醫生教飲食時應如何安全地拿下口，避免沾染病毒，另外亦有模疑堂食時怎樣坐位才能減低飛沫傳播。

對於不少人貪方便直接將低口罩至下巴，或半除下口罩飲水，日本呼吸道專家大谷義夫博士指做法危險。（《教えてもらう前と後》截圖）

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日本節目《教えてもらう前と後》日前邀請呼吸道專家大谷義夫博士，分享在戴口罩的情況下可如何安全進食。對於不少人貪方便直接將低口罩至下巴，或半除下口罩，他指做法危險，因本來口罩只覆蓋口鼻位置，下巴至頸部都有可能會黏上病毒，若拉低口罩就有機會將病毒轉至口罩內層；而半除口罩則容易將病毒轉移至衣服，增加黏在身體的風險。正確做法示範如下：

另外，雖然很多公司都開始實行在家工作政策，但有些打工仔難免要繼續在外吃飯，該節目亦有模疑堂食時飛沫擴散的情況，只見一分鐘的交談已可污染環境至嚴重水平，並提出用膳必須與他人保持距離，最好向同一方向坐，或以「Z」形分開，以減低交叉感染或傳播病毒的風險。正確做法示範如下：

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原文：【新冠肺炎】似流感又可無病徵？1分鐘看懂新冠肺炎症狀13個須知