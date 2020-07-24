日本皇室最美公主佳子被傳婚事近　日媒：她的對象是開朗俊男

日本雜誌《週刊女性》電子版周四（23日）報道，26歲的「日本皇室第一美女」佳子公主正與一名「開朗型」俊男拍拖，兩人已到談婚論嫁階段，但消息人士透露，佳子可能要等家姐真子公主與未婚夫小室圭之間的問題解決了，才能成婚。

同留學英國 屬「開朗型俊男」

報道以〈佳子要結婚了〉為題，並引述秋篠宮家相關人士的消息指出，佳子公主於2017年9月至2018年6月在英國傳統名校里茲大學（University of Leeds）表演暨文化產業學系學習戲劇、舞蹈等舞台藝術課程，期間與一名畢業於東京一間理工系大學的男生熱戀，對方是「開朗型俊男」，二人至今仍在認真交往中。

報道稱，兩人在英國留學經常出雙入對，身邊好友同學都覺得二人很相襯，估計他們可能在赴英前的留學講座之類的場合已結識，只待真子公主與小室圭的婚事一旦有結論，佳子很快就會訂婚，因此，她自2019年3月於國際基督教大學（International Christian University，簡稱ICU）畢業後未有繼續升學或就業。

圖為2019年9月16日，佳子公主與奧地利總統範德貝倫（Alexander Van der Bellen）會面。（路透社）

熱愛舞台藝術 扮貓轟動全場

報道指佳子公主對舞台藝術、舞蹈非常有興趣，赴英留學前曾入讀東京的舞蹈學校，去年10月更被發現秘密參加舞蹈賽，當時她不但穿上露臍裝熱舞，還穿起有貓耳朵、貓尾巴的裝束扮貓轟動全場，因此，坊間一直有傳她可能從事與舞台相關團體的工作。

不過，熟悉皇室事務的傳媒人山下晉司表示，皇室成員進入團體或民間企業工作要視乎其本人的興趣及生涯規劃，佳子對舞蹈有興趣，在英國又學習舞台藝術，所以即使不是公務，亦能繼續進行這方面的研究或活動；而秋篠宮家認為喜愛跳舞是私事，為了做到公私分明，因此可能不會公布佳子公主的未來動向。

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2019年3月，佳子出席日本國際基督教大學（ICU）畢業典禮時，曾被記者追問是否有拍拖對象，當時她隨即「落閘」稱「包括以後在內，不打算對此作出回答」，但就大方透露了心目中的理想男友是「能夠相互陪伴而感到安心的對象」。

佳子公主曾被指與擁有許多觀光、不動產業等公司的「富士急行」集團社長堀內光一郎的兒子熱戀，但《週刊新潮》雜誌在2017年的一篇報道指出，堀內的夫人已否認有其事。