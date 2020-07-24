台女星六歲幫媽媽捉姦　楊繡惠一招收服偷食爸爸　險遭狐狸精虐打

台灣女星楊繡惠講話犀利又直接，日前她在節目上爆料，小時候曾經幫媽媽去旅社抓姦，而且她還使出絕招，最後讓爸爸乖乖回家。

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楊繡惠的爸爸是台灣喜劇泰斗阿西（楊坤灶），她透露早期爸爸當紅作秀時，可說是萬人空巷，還要出動警察來維持秩序，當然也少不了會有女生倒貼，而她從小就看到爸爸身邊會出現一些其他女生，她記得6歲的時候，有次媽媽帶她去旅社找爸爸，到門口後就告訴她爸爸在「樓上左邊第二間房」，並要她去帶爸爸回家，接著媽媽就轉身離去。

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楊繡惠乖乖照著媽媽的指示去敲門，就看到有一名女子來開門，對方一看到她還誇很可愛，就想要摸摸她，這時楊繡惠就開始大聲喊「肖查某（瘋女人）！誘拐人家老公！肖查某，拐我爸爸不要臉！」，吵到全旅社的人都聽到，女子很生氣準備要伸手打她時，楊繡惠又開始大叫「「有人要打我！她要打我！」，躲在房內的爸爸聽到後，才趕緊跑出來護著她。

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接著楊繡惠跑回家告訴媽媽「那個女人要打我」，媽媽一聽很生氣就帶著她回到旅社準備要找「小三」算帳，不過對方早就跑掉，而爸爸也只能乖乖回家，之後也不再拈花惹草。

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