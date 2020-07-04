台女星偷食被捉姦　出軌對象竟是老公細佬　一驗DNA揭更恐怖真相

台灣演藝圈某女星被爆出，嫁給製作人老公後被發現偷吃，老公抓包後才知道小王竟然是自己的親弟弟，氣得立刻去驗小孩和自己的DNA，結果出爐後卻讓老公「綠上加綠」，意外戳破女星不為人知更荒淫的私生活真相。

偷食老公親細佬未係最誇張！台灣製作人一驗DNA揭更恐怖真相（點圖放大▼▼▼）

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台灣媒體人狄志偉在《命運好好玩》分享，曾有位演藝圈女星因為被某節目製作人捧紅，最後兩人擦出愛火結婚，婚後兩人育有一子，某天卻被老公發現她在外偷吃，且對象還是自己的親弟弟，老公也趕緊驗了和小孩的DNA，想確認到底是不是自己的種。

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沒想到檢驗結果出爐後，這個孩子果然不是製作人老公的，但也不是老公弟弟的，晴天霹靂的結果讓製作人老公恍然大悟自己綠帽戴了好幾頂，就連女星都不知道小孩究竟是誰的，不久後此事遭週刊踢爆，女星為了止血，搶先週刊一步先發表聲明，引起極大風波。

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